Scelti Re Tivan e Regina Breva e pronto il carro che guiderà il corteo

L’iniziativa è della Parrocchia di Abbadia

ABBADIA – Il conto alla rovescia è iniziato ad Abbadia per la festa di Carnevale che porterà colore e sorrisi in paese: un’iniziativa rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie, organizzata anche quest’anno dalla parrocchia.

“L’abbiamo chiamato il Carnevaa de la Badia, in omaggio delle antiche origini del paese che in passato ospitava i monaci benedettini – ha ricordato don Vittorio, parroco di Abbadia – ogni anno un gruppo di parrocchiani si dà da fare per offrire questo momento di festa e coinvolgere la comunità”.

E ogni anno, come da tradizione, viene scelta una coppia di volontari per vestire i panni dei regnanti del carnevale, Re Tivan e Regina Brezza, chiamati così onorando i più importanti tra i venti che soffiano sul Lario.

Saranno Franco Cadenazzi e Barbara Chiari, marito e moglie, ad interpretare i due monarchi. Nella foto la prima prova ‘costume’ per i due.

Non solo: i volontari della parrocchia hanno preparato il carro che guiderà il corteo di Carnevale: gli artisti della parrocchia hanno realizzato un castello, di circa 9 metri di lunghezza, sul quale e attorno al quale tsi muoveranno i figuranti, cortigiani e giocolieri, soldati e dame.

Il 2 marzo la sfilata

L’appuntamento è in calendario il 2 marzo, alle 14.30: la sfilata partirà dal sagrato della chiesa di San Lorenzo per percorrere il lungolago fino al parco di Chiesa Rotta dove sono previsti giochi e animazione. Poi il ritorno al sagrato della chiesa e di lì, lasciati i carri, la sfilata proseguirà alla palestra comunale per una merenda in compagnia.

Il carro di Abbadia sfilerà anche al Carnevalone di Lecco, sabato 9 marzo, dove i regnanti abbadiensi incontreranno Re Resegone e Regina Grigna.