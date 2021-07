Ennesimo riconoscimento per l’intramontabile Leo Callone

Premiato dal Comune di Dervio con la Civica Benemerenza

Riconosciuti al “Caimano del Lario” i meriti sportivi di una lunghissima carriera

DERVIO – Leandro Callone, per tutti Leo, ha ottenuto incredibili risultati durante la sua carriera di nuotatore. Il “Caimano del Lario” ha compiuto imprese di assoluta eccellenza come il record ottenuto nella traversata della Manica nel 1981 – imbattuto per 25 anni – e la traversata del Loch Ness di dieci anni più tardi.

Ieri il Comune di Dervio ha voluto omaggiare il lariano premiandolo con l’Honor Delphum, la civica benemerenza per i meriti sportivi ottenuti durante la sua lunga carriera. Insieme a lui sono stati premiati Simone Petilli, Nicolò Simone, Stefano Baruffaldi , il “Gruppo consegna pasti anziani” e, alla memoria, a Clotilde Manzoni.

“Sono felice – dichiara Callone – anche se sono nato a Mandello, da tanti anni vivo a Dervio. Questo riconoscimento vuol dire che qualcosa di buono ho fatto per la città”.

Per le sue incedibili imprese sportive, Leo Callone aveva già ottenuto diversi prestigiosi riconoscimenti: nel 1998 la Civica Benemerenza e nel 2006 la medaglia d’oro del Comune di Lecco, nel 2016 la Ross Camuna dalla Regione Lombardia.