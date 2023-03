Esino. Appaltati tutti i progetti per riqualificare e valorizzare il borgo

720 mila euro da Regione Lombardia per un unico progetto, diviso in più cantieri

Alcuni lavori già avviati, altri da attuare entro fine 2023, interesseranno varie zone di Esino

ESINO – Via Crucis, piazza Diaz, piazza Carlo Gulfi, parcheggio Ronchei, mulattiere, sentiero a monte dell’antico lavatoio ‘Canal – Val di Vigna’, messa in sicurezza deli incroci. Questi tutti i progetti appaltati grazie alla vincita del bando regionale inerente gli ‘Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico­ culturale dei borghi storici’, che daranno un nuovo volto a Esino. Un unico progetto suddiviso in più cantieri, alcuni già in atto e altri da attuare entro dicembre 2023.

“La vincita del bando di 720 mila euro ha permesso di avere a nostra disposizione una somma consistente per la realizzazione di queste opere – commenta il sindaco Pietro Pensa – dando la possibilità a tutte le nostre imprese di agire al meglio per Esino. Alcuni lavori sono già stati realizzati, altri lo saranno presto”.

Tra gli interventi programmati o in corso, il restauro conservativo di 14 cappelle della via Crucis; riqualifica lavatoio, fontane e pavimentazione in piazza Diaz, creazione di nuovi posteggi, bonifica e pulizia nel parcheggio Ronchei; sistemazione mulattiere di Ortanella, Cainallo, Agueglio e torre; riqualificazione di piazza Carlo Gulfi da parcheggio in punto di aggregazione/accoglienza per cittadini e visitatori con il contributo dei bambini della scuola di Esino; sistemazione sentiero a monte dell’antico lavatoio ‘Canal – Val di Vigna’; e infine mesa in sicurezza degli incroci stradali.

“Purtroppo i tempi dettati dal bando, come sempre strettissimi, non ci hanno permesso di avere una comunicazione con i cittadini come avremmo voluto: mi dispiace molto, ma in municipio sono in visione le tavole progettuali e, per chi volesse entrare più nel dettaglio, con estremo piacere io stesso mi metto a disposizione per raccontare e illustrare tutti i progetti che adesso diventeranno solida realtà e non solo parole. Il duro lavoro porta sempre a grandi risultati e tutti i veri esinesi lo sanno”, conclude il primo cittadino.