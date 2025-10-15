Esino Lario. Dalla Regione 1,7 milioni di euro per opere e progetti

Ciclopista, anfiteatro, spazi sociali e interventi contro il dissesto idrogeologico

Il sottosegretario Piazza: “Non è solo un investimento: è una scelta di fiducia”

ESINO LARIO – Esino Lario ha accolto, giovedì 14 ottobre, la visita istituzionale del Sottosegretario regionale Mauro Piazza, accompagnato dal Sindaco Pietro Pensa e dalla giunta comunale, per fare il punto sui progetti finanziati da Regione Lombardia.

“A Esino Lario, 1,7 milioni di euro non sono solo un investimento: sono una scelta di fiducia – ha dichiarato il Sottosegretario Piazza – In un paese di montagna, ogni progetto è il frutto di collaborazione, determinazione e attenzione. Regione Lombardia ha creduto in questa visione, e oggi le opere parlano da sole”.

Il sopralluogo è iniziato dalla nuova ciclopista: un percorso di quasi 22 chilometri immerso nei boschi, realizzato grazie ai fondi regionali. L’infrastruttura rappresenta un investimento concreto verso la mobilità sostenibile e la valorizzazione del turismo montano.

La visita è poi proseguita a Piazza Gulfi, uno spazio urbano progettato dai bambini del paese e trasformato, attraverso il bando regionale per la rigenerazione urbana, in un simbolo di partecipazione civica e identità collettiva. Non è mancata una tappa alla storica Via Crucis che conduce alla chiesa del paese, un percorso che coniuga spiritualità, natura e cultura.

Particolare attenzione è stata riservata agli interventi contro il dissesto idrogeologico: opere di canalizzazione e contenimento che, nelle scorse settimane, hanno dimostrato di essere efficaci durante le recenti piogge intense, evitando danni significativi.

La visita è poi proseguita al nuovo anfiteatro e spazio eventi, pensato per ospitare cultura e socialità, e alla Viglienghi – Minuterie Metalliche di Precisione, azienda locale che compete a livello internazionale, a dimostrazione delle potenzialità imprenditoriali dei territori montani.

Infine, è stato visionato il sito dove sorgeranno due nuovi presìdi sociali fondamentali: una casa accoglienza per ragazzi e un centro diurno per anziani, interventi che mirano a rispondere concretamente ai bisogni delle persone più fragili, soprattutto in territori dove l’accesso ai servizi è spesso più complesso.

“É una profonda soddisfazione vedere realizzati progetti a cui ho contribuito con convinzione – ha aggiunto Piazza -. Opere che entrano nella vita reale delle persone e rafforzano il territorio”. Il Sottosegretario ha concluso ringraziando il Sindaco Pietro Pensa e tutta l’amministrazione comunale per il grande lavoro svolto, sottolineando come Esino Lario possa diventare sempre più “un modello per le nostre montagne lombarde.”

Pietro Pensa, Sindaco di Esino Lario: “Ringrazio Regione Lombardia per la costante presenza e l’attenzione concreta che non è mai mancata nei confronti di un’area interna delicatissima come quella di Esino Lario. Un territorio abitato da persone straordinarie, dotate di una resilienza unica, che – con determinazione, impegno e amore per la propria terra – hanno saputo trasformare la loro valle in un vero paradiso, anche grazie al supporto delle istituzioni.”

“Un ringraziamento particolare va al Sottosegretario Mauro Piazza, che fin dai primi giorni del suo mandato non ha mai fatto mancare il suo sostegno, sia nella veste istituzionale che sul piano umano. La sua vicinanza è stata ed è ancora oggi un punto di riferimento solido, frutto non solo del suo ruolo in Regione, ma anche di un’amicizia sincera e autentica, che solo chi conosce profondamente i territori può offrire”, ha concluso il Sindaco.