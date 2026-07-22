Estate da ‘tutto esaurito’ sul lago, lotta dei Comuni contro la sosta selvaggia

Il punto sulla gestione di traffico e parcheggi sul ramo lecchese

A Lierna tolleranza zero contro le soste irregolari, ad Abbadia e Oliveto si arriva a circa cento multe al giorno nei weekend. Situazione sotto controllo a Mandello

ABBADIA/MANDELLO/LIERNA/OLIVETO – L’estate continua a richiamare migliaia di persone sulle spiagge lecchesi del lago di Como e, con l’aumento delle presenze, cresce anche l’attenzione dei Comuni del ramo di Lecco lungo la SP72 sul fronte della viabilità e dei parcheggi.

Il problema principale, come riferito dalle amministrazioni comunali, resta quello della sosta irregolare, soprattutto nelle aree più vicine al lago. Per questo Lierna, Abbadia, Mandello e, dall’altra parte del lago, Oliveto Lario hanno rafforzato controlli e servizi di vigilanza, adottando strategie differenti per gestire un fenomeno che ogni estate si ripresenta.

Lierna: “I parcheggi ci sono, usiamoli”

È Lierna il Comune che ha scelto di alzare maggiormente il livello dell’attenzione. L’Amministrazione comunale ha annunciato una linea di “tolleranza zero” nei confronti della sosta selvaggia lungo la SP72 e nella zona industriale.

“Il nostro splendido lago attira ogni domenica migliaia di visitatori. Accogliere chi vuole godersi le nostre bellezze è sempre un piacere, ma l’ospitalità non può e non deve andare a discapito della sicurezza stradale, del rispetto del territorio e della vivibilità dei residenti”, sottolinea la sindaca Simonetta Costantini.

Nelle ultime domeniche gli agenti della Polizia locale (ringraziati per il costante sforzo) hanno riscontrato numerose auto parcheggiate dietro le curve, in spazi ristretti o in punti tali da ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso. “Non si tratta di accanimento, ma di una necessità assoluta di ordine pubblico e sicurezza. Chi parcheggia in modo pericoloso non solo rischia una multa salata, ma mette a rischio l’incolumità di tutti“, evidenzia ancora la prima cittadina.

I controlli vengono effettuati per l’intera giornata e hanno già portato a numerose sanzioni e rimozioni forzate. Il Comune evidenzia inoltre come, a fronte delle criticità lungo il lago, i parcheggi all’interno del paese risultino spesso disponibili.

Per questo l’invito rivolto ai visitatori è quello di seguire la segnaletica che porta al centro del paese, lasciare l’auto nelle aree di sosta interne e raggiungere le spiagge con una breve passeggiata. L’Amministrazione sta inoltre valutando un potenziamento della cartellonistica d’ingresso, valutando per il prossimo anno anche soluzioni più drastiche per le aree sensibili come la zona industriale.

Abbadia: fino a cento sanzioni al giorno

Ad Abbadia il flusso turistico rimane elevato ma, secondo il sindaco Roberto Sergio Azzoni, la situazione è sotto controllo grazie al rafforzamento dei servizi. “Le presenze nei week-end sono molto alte e costanti praticamente da inizio estate, favorite anche dal bel tempo. Le criticità maggiori le abbiamo registrate nel mese di giugno, mentre ora si registra più afflusso durante la settimana”, spiega il primo cittadino.

Per garantire sicurezza e viabilità, ogni sabato e domenica sono impegnati tre agenti di Polizia locale, affiancati dagli ausiliari della sosta e da personale aggiuntivo. L’attività di controllo si traduce in circa cento sanzioni al giorno in media, alle quali si aggiungono alcune rimozioni dei veicoli nelle situazioni più critiche. “Stiamo facendo il possibile per risolvere i disagi e i problemi di sosta non regolamentata. Finché sulla SP72 non si verificano incidenti il traffico riesce a scorrere; quando invece accade un sinistro cambia completamente lo scenario”, osserva Azzoni.

Guardando al futuro, il Comune valuterà anche la possibilità di anticipare l’attivazione della ZTL (messa in funzione il 5 giugno) prima che la stagione balneare entri nel vivo.

Anche a Oliveto tanti weekend da ‘bollino rosso’

La stessa difficile situazione si registra lungo la strada lariana (Lecco-Bellagio), spesso invivibile nei fine settimana, con problemi di sosta selvaggia che l’amministrazione comunale tenta di arginare come può: “La nostra Polizia Locale, che ringrazio per l’impegno e la disponibilità, sta mettendo in atto ogni fine settimana un servizio straordinario di vigilanza e controllo del territorio, soprattutto tra Valbrona, Onno e Vassena . fa sapere il sindaco di Oliveto Federico Gramatica – Nei weekend la media è di 100 sanzioni al giorno, principalmente per violazioni al divieto di sosta, diverse volte è stato necessario l’intervento del carro attrezzi per la rimozione forzata di alcuni mezzi lasciati praticamente in mezzo alla carreggiata”.

“E’ un’estate particolarmente affollata, il mio invito è sempre quello di evitare di utilizzare l’auto privata per raggiungere il nostro bel lago e sfruttare invece il servizio di trasporto pubblico o la navigazione. La scorsa primavera con Linee Lecco, Navigazione Laghi e la Provincia di Lecco è entrato in vigore il servizio Navibus, un biglietto unico per viaggiare senza stress tra Lecco e Bellagio, con il bus o il battello. Non ho ancora i dati sotto mano ma da quanto mi è stato riferito non sono incoraggianti, un vero peccato”.

Mandello: “L’ordinanza sta dando i risultati sperati”

Bilancio decisamente positivo, invece, a Mandello, dove il sindaco Riccardo Fasoli promuove gli effetti dell’ordinanza adottata per regolamentare la viabilità e l’accesso alle aree più frequentate. “I risultati dell’ordinanza si vedono molto bene, sia in termini di sicurezza sia per quanto riguarda l’iperaffollamento, che non si è verificato. Siamo molto soddisfatti”, afferma.

L’unica giornata particolarmente impegnativa è stata quella della Traversata del Lario a metà luglio, mentre negli altri weekend il numero dei parcheggi disponibili ha consentito di gestire senza particolari problemi l’afflusso di visitatori.

Resta invece qualche criticità nell’area del Moregallo. “Qui dobbiamo ancora lavorare perché alcuni automobilisti continuano a parcheggiare fuori dagli stalli invece di utilizzare le aree blu già disponibili“, conclude Fasoli.

Tre Comuni, dunque, accomunati dallo stesso obiettivo: accogliere i numerosi turisti che ogni estate scelgono il lago di Como senza compromettere la sicurezza della circolazione e la qualità della vita dei residenti. Se Lierna sceglie la linea dura contro la sosta selvaggia, Abbadia punta su controlli capillari e Mandello raccoglie i primi risultati delle misure introdotte, confermando ancora una volta come la gestione della mobilità sia una delle principali sfide della stagione estiva per i paesi sul lago.