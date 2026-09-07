FAI rete con l’acqua, successo per la visita alla Sorgente Meria

Grande partecipazione alla visita del 5 settembre alla Sorgente Meria

FAI rete con l’acqua prosegue il 19 settembre a Garbagnate Monastero, con visite al Pozzo e Serbatoio Prandonici

MANDELLO DEL LARIO – La Sorgente Meria di Mandello del Lario ha richiamato una grande partecipazione in occasione della nuova tappa di “FAI rete con l’acqua”, il calendario di visite dedicato alla scoperta dei luoghi e delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.

L’appuntamento si è svolto sabato 5 settembre e ha permesso ai partecipanti di conoscere da vicino il luogo in cui nasce l’acqua, accompagnati dai volontari del FAI e dal personale di Lario Reti Holding. Il percorso si è sviluppato lungo il sentiero nel bosco fino alla sorgente, offrendo l’occasione di approfondire anche il tragitto dell’acqua prima del suo arrivo nelle abitazioni del territorio.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Lario Reti Holding e le delegazioni FAI di Lecco e dell’Alta Brianza e continua a suscitare l’interesse dei cittadini, coinvolti in un percorso alla scoperta del sistema che permette all’acqua di raggiungere il territorio.

Ora il calendario 2026 guarda al prossimo appuntamento. Sabato 19 settembre “FAI rete con l’acqua” farà tappa al Pozzo e Serbatoio Prandonici di Garbagnate Monastero, con due visite in programma alle 9.30 e alle 10.45.

La visita consentirà di conoscere due infrastrutture fondamentali per il sistema acquedottistico locale. Le strutture sono state riqualificate nel 2025 e sono tornate in funzione grazie a un importante intervento di ammodernamento, che ha restituito al territorio una preziosa fonte di approvvigionamento idrico.

Il progetto prosegue così il suo percorso tra i luoghi del Servizio Idrico Integrato, mettendo in relazione infrastrutture, territorio e conoscenza del ciclo dell’acqua.

Per partecipare alla prossima visita è necessario prenotarsi attraverso il portale ufficiale del FAI.