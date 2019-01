L’iniziativa a Mandello per il Giorno del Ricordo

Ad organizzarla è l’associazione Lago di Como in Musica

MANDELLO – Domenica 10 febbraio alle 21 nel teatro Comunale di Mandello del Lario si svolgerà il concerto della Fanfara del Terzo Reggimento Carabinieri Lombardia, con voce solista di Luciano Andreoli

L’evento, patrocinato dal Comune di Mandello, è organizzato dall’associazione Lago di Como in musica in collaborazione con la Comunità Lecchese Esuli Giuliano Dalmati, la Proloco Mandello del Lario ed il Gruppo Alpini di Mandello del Lario per ricordare che furono ventimila gli italiani infoibati (tra i quali trecento Carabinieri, nati in 79 delle 96 province italiane del 1945), e trecentocinquantamila gli italiani Esuli dal nuovo confine nord orientale.

L’esibizione all’interno del Teatro Comunale sarà preceduta da una sfilata della Fanfara in piazza L. da Vinci, sempre alle 21.

Alcuni tra i brani presentati sfrutteranno la capacità dell’Opera Lirica di rappresentare emozioni ed accadimenti estremi e drammatici: alla Fanfara del terzo Reggimento “Lombardia” si unirà la voce del M° Luciano G. Andreoli, Artista del Teatro alla Scala di Milano.

“L’idea di associare la Fanfara alla voce lirica nacque dal Maestro Andreoli e la presidenza della A.N.C. Milano Porta Magenta: da questi incontri si giunse nel 2011 alla collaborazione con la Fanfara diretta dal Maresciallo capo Andrea Bagnolo – ricorda Guido Zucchi, presidente di Lago di Como in Musica – Questa collaborazione nata per scopi benefici è ancora attiva oggi”.