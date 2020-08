Ferragosto a Villa Monastero: venerdì, sabato e domenica aperture serali

Per tre giorni apertura straordinaria fino alle 22

VARENNA – Anche quest’anno in occasione del weekend di Ferragosto Villa Monastero a Varenna offre ai visitatori la possibilità di scoprire le sue bellezze e ammirare la splendida vista sul lago in orario serale. Per tre giorni, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto è prevista infatti l’apertura straordinaria del Giardino botanico fino alle 22. Per l’occasione sarà attivo il servizio bar all’interno del Giardino. L’ingresso è gratuito dalle 19.30 alle 22.

Il Giardino di Villa Monastero è ricco di specie botaniche particolari e rare, disposte in terrazzamenti in una sequenza di inquadrature sempre diverse, ma con alcuni elementi ricorrenti. Grazie al clima particolarmente mite tipico del lago convivono rarità botaniche provenienti da tutto il mondo, che vengono di anno in anno incrementate.

Ad agosto la Casa Museo e il Giardino botanico sono aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19.30. Per chi desidera visitare anche la Casa Museo, ancora per tutto il mese di agosto e fino al 27 settembre, negli orari di apertura della Casa Museo è possibile visitare la mostra Fiori nel vento. Ventole e ventagli floreali dell’800. Per informazioni: www.villamonastero.eu.