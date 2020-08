Ferragosto “affollato” al Moregallo, tutti schiacciati sulla piccola spiaggia

Assembramenti e musica ad alto volume

La foto di un lettore: i rifiuti sono solo uno dei problemi

MANDELLO – In un momento in cui i contagi da Coronavirus sono ricominciati a salire, è stato imposto uno stop a discoteche e sale da ballo e reintrodotto l’obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento, ecco cosa succedeva al Moregallo nella giornata di Ferragosto.

Solo qualche giorno fa un lettore ci aveva segnalato la questione dell’abbandono di rifiuti vicino alla spiaggia del Moregallo ora una nuova segnalazione è giunta alla nostra redazione. Le foto sono eloquenti: “Un’enorme quantità di persone pigiata sulla piccola spiaggia del Moregallo e musica ad alto” scrive il lettore.

La foto è stata scattata intorno alle 18 e la situazione non ha bisogno di troppi commenti: “Dopo il vostro articolo sul problema dei rifiuti al Moregallo, vedendo come era la situazione sabato scorso è chiaro che in quel tratto di lago c’è qualche problema…”.