Festa 5° Reggimento Alpini: sezione di Colico presente a Vipiteno

Tra gli altri, presenti il sindaco Gilardi e il presidente della sezione “Alto Lario” Foschini

“Un piacere per noi partecipare. In questa caserma ci sentiamo famiglia”

VIPITENO (BZ) – Una delegazione della Sezione “Alto Lario” di Colico ha partecipato alla cerimonia per la Festa del 5° Reggimento Alpini, comandato dal Col. Riccardo Venturini, che si è svolta il 27 e 28 giugno presso la Caserma Menini – De Caroli di Vipiteno (BZ).

Clou della cerimonia è stata l’alzabandiera, la deposizione della Corona ai Caduti e il corteo per le vie cittadine. Presente anche il sindaco di Colico Monica Gilardi, con il Gonfalone comunale, il sindaco di Morbegno, Patrizio Del Nero e il sindaco di Vipiteno, Peter Volgger.

“E’ un dovere e sempre un piacere partecipare alle cerimonie del 5° Reggimento Alpini, a cui il Comune di Colico ha conferito nel 2008 la cittadinanza onoraria. In questa caserma ci sentiamo in famiglia ed è qui che è conservato il cappello in bronzo che, nel 2007, la Sezione di Colico ha fatto pervenire a Kabul a perenne memoria dei Caduti Italiani in Afghanistan”, dichiara il Presidente della Sezione “Alto Lario” Stefano Foschini.

Oltre al presidente della Sezione e al sindaco di Colico hanno partecipato alla cerimonia il consigliere della Sezione Peppino Bettiga e gli Alfieri Marzio Ardenghi e Martino Zecca del Gruppo di Colico, il capogruppo di Catasco Vittorino Maffioli, il Capogruppo di Cremia Andrea Mazza, il vicecapogruppo di Montemezzo Miro Caraccio, un rappresentante dell’Unità di Protezione civile della Sezione ANA Claudio Tremari di Montemezzo e Alpini e simpatizzanti provenienti dai Gruppi di Pianello del Lario, Colico e Catasco.