Festa della Mamma. La postina di Dervio: “Ecco come riesco a conciliare famiglia e lavoro”

Nel marzo scorso è tornata al lavoro dopo aver dato alla luce la piccola Noemi

“Gli orari di lavoro mi permettono di organizzarmi”. L’impegno di Poste Italiane per la parità di genere

LECCO – In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, Poste Italiane celebra le mamme che ogni giorno conciliano lavoro e famiglia, valorizzando la parità di genere e l’equilibrio tra vita professionale e personale. Laura Illusion Glosa lavora in Poste Italiane dal 2022 e dal 2024 è assunta a tempo indeterminato come portalettere titolare di zona a Dervio, presso il Centro di Distribuzione di Bellano.

Originaria della Basilicata, racconta con entusiasmo il rapporto che il suo lavoro le permette di creare con il territorio e con le persone: “Con il tempo si crea un legame con la comunità. Le persone ti salutano, ti chiedono informazioni e si affidano a te nella quotidianità. Questo è uno degli aspetti più belli del mio lavoro”.

Laura è diventata mamma a novembre della piccola Noemi ed è rientrata al lavoro a marzo. “Sono una neo mamma e conciliare il lavoro con la famiglia è molto difficile, ma non impossibile. Gli orari di lavoro mi permettono di organizzarmi e di riuscire a dedicare tempo anche a mia figlia. Certo, torno a casa spesso distrutta, ma Noemi mi dà ogni giorno la forza e la motivazione per andare avanti. Essere una mamma che lavora mi fa sentire indipendente”.

Poste Italiane ha introdotto nel tempo numerose iniziative a sostegno della genitorialità e della leadership femminile, come il percorso Lifeed Genitori, che valorizza le competenze sviluppate nell’esperienza di cura dei figli: gestione del tempo, ascolto, empatia e comunicazione, abilità utili anche nella vita professionale.

In occasione della Festa della Mamma, Poste Italiane propone due speciali cartoline filateliche dedicate, acquistabili online e negli Spazi Filatelia fino a lunedì 11 maggio, con possibilità di richiedere l’annullo speciale.