Fiumelatte, lavori alla frana, la SP72 chiude al traffico lunedì

La chiusura è prevista fino alle 12

In corso le opere propedeutiche alla posa delle barriere paramassi

VARENNA – La Strada Provinciale 72 tra Fiumelatte e Varenna chiuderà al transito lunedì 3 marzo tra le 9 e le 12 in prossimità della galleria paramassi artificiale per l’esecuzione di interventi di mitigazione del rischio frana sul versante a monte.

L’ordinanza è stata emessa dalla Provincia di Lecco (leggi qui): “Rilevato che, a progetto, vi è prevista la realizzazione di una serie di barriere paramassi lungo il versante montano, con nota del 26.02.2025 la Direzione Lavori, d’intesa con la ditta appaltatrice, ha richiesto la chiusura al transito della strada provinciale per motivi logistici e di sicurezza per consentire il trasporto in quota del materiale costituente tali barriere; atteso che risulta necessario posizionare parte del materiale da elitrasportare direttamente sulla carreggiata stradale, al fine di ottimizzare i tempi di sorvolo e ridurre le tempistiche di interdizione al transito veicolare del tratto di Sp 72 (…) si ordina la chiusura totale al transito della Sp 72 del Lago di Como, tra Lierna e la località Fiumelatte di Varenna, in prossimità della galleria paramassi artificiale sita al pk 70+100 in Comune di Varenna, come da cartellonistica in loco, nella giornata di Lunedì 03 marzo 2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 12.00, e comunque sino al completamento delle operazioni di sorvolo“.