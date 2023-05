Frana. Dal Ministero equipaggi e mezzi extra per la Navigazione. Salvini: “Interveniamo con i fatti”

Da domani, domenica, sarà ripristinato il servizio dei battelli fra Lierna, Varenna e Bellano

Sertori e Piazza: “Grazie al ministro Salvini e al sottosegretario Morelli per pronto intervento”

LECCO – Più servizi, equipaggi e mezzi della Navigazione Laghi per diminuire i disagi provocati dalla frana di Fiumelatte. Il Ministero dei Trasporti, competente per la Navigazione Laghi, interviene per placare il caos viabilità generato dalla chiusura della ferrovia per via dello smottamento e per la sospensione dei bus sostitutivi e delle corse straordinarie dei battelli prevista per il weekend – decisioni annunciate soltanto venerdì sera, che hanno scatenato l’ira dei sindaci.

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini si è attivato in giornata: già da domani (domenica 28 maggio) ci sarà un servizio aggiuntivo battello a vantaggio del territorio interessato con 17 corse giornaliere nei weekend e 15 corse quotidiane nei giorni feriali.

Salvini ha sottolineato l’impegno e la professionalità di tutto il personale della Navigazione Laghi, anche perché il servizio aggiuntivo sarà possibile – se necessario – con equipaggi resi disponibili dai laghi Maggiore e di Garda. “Quando c’è un’emergenza è necessario intervenire al più presto e con i fatti” spiega Salvini, che nelle prossime ore tornerà in Emilia-Romagna per fare il punto della situazione dopo le drammatiche conseguenze del maltempo.

Le corse aggiuntive previste

Il commento dell’assessore regionale Sertori e del sottosegretario Piazza

“Esprimiamo viva soddisfazione per l’immediato interessamento del ministro Matteo Salvini e del sottosegretario Alessandro Morelli presso l’Ente Gestione Governativa Navigazione Laghi per il ripristino del servizio di navigazione tra Lierna e Bellano a seguito della frana”: lo dichiarano l’assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori e il Sottosegretario di Regione Lombardia ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.

“Poter garantire questo servizio per i prossimi giorni – continuano Sertori e Piazza – è importante per alleggerire e supportare il sistema di trasporti tra Lecco e Colico e le fermate locali della sponda orientale del lago di Como, in attesa del ripristino del collegamento ferroviario. Un grazie alla Provincia di Lecco che, coordinata dalla Presidente Hofmann sta, insieme a Rfi, lavorando affinché si raggiunga il prima possibile un obiettivo primario, la riapertura della tratta ferroviaria. Così come va dato merito a Trenord che si sta adoperando in tutti i modi per fornire un servizio sostitutivo”.

Leggi anche:

Frana. Né treni, né bus sostitutivi, né traghetti: Varenna ‘isolata’ dalle tratte

Frana, paesi sul lago lasciati senza mezzi sostitutivi: i comuni si auto-organizzano

Frana. Trasporti sostitutivi ‘sospesi’, Hofmann: “Siamo in emergenza”

Frana, oggi il vertice politico. Zamperini (FdI): “Ringrazio Regione per rapidità di intervento”