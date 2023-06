Frana di Varenna, da domenica tornano a circolare i treni

Ripristinata la linea ferroviaria dopo la frana, domenica ripartono i treni

Eseguiti lavori di messa in sicurezza del versante e di consolidamento della galleria

LECCO – Una bella notizia per i viaggiatori dei treni e per il turismo sul lago: da domenica 11 giugno torneranno a circolare i treni tra le stazioni di Lierna e Varenna sulla linea Sondrio-Tirano. Lo fa sapere RFI in una nota.

Il traffico ferroviario su quel tratto di linea era stato sospeso lo scorso 19 maggio a causa di una frana che aveva provocato danni all’infrastruttura ferroviaria e da allora era stato predisposto un servizio di autobus sostitutivi, tuttora attivo, per trasferire pendolari e turisti da Lecco verso l’Alto Lario e viceversa.

In particolare, fa sapere RFI, sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza del versante e di consolidamento strutturale della galleria sopra la quale si è verificato l’imponente crollo.

“Per ripristinare la piena funzionalità della linea sono stati impiegati oltre 50 tecnici, tra personale RFI e ditte appaltatrici, che hanno lavorato per riattivare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile” spiegano dalle Ferrovie.

Servirà ulteriore tempo, probabilmente fino a fine mese, invece per il ripristino della viabilità su cui sta lavorando la Provincia quale ente gestore della strada.