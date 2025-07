Frana di Varenna e lavori, chiusure notturne sulla Sp72

Senso unico alternato da domani, lunedì, al 25 luglio

VARENNA – La Provincia di Lecco ha emanato un’ordinanza che regolamenta il transito lungo la SP 72 del Lago di Como, nel tratto compreso tra Lierna e la località Fiumelatte di Varenna, in prossimità della galleria paramassi artificiale situata al km 70+100, nel comune di Varenna.

L’intervento si rende necessario anche alla luce dei lavori di ammodernamento e potenziamento già in corso sulle altre infrastrutture dell’area, come la SS 36 (a cura di ANAS) e la linea ferroviaria RFI Lecco-Colico, che comportano significative limitazioni alla transitabilità. Tuttavia, si segnala che le chiusure sulla SS 36 non interesseranno la notte tra il 25 e il 26 luglio 2025, assicurando così la mobilità e la sicurezza complessiva dell’area.

Nel dettaglio, l’ordinanza della Provincia di Lecco stabilisce:

– L’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle notti di:

lunedì/martedì,

martedì/mercoledì,

mercoledì/giovedì,

giovedì/venerdì,

venerdì/sabato,

a partire dalla sera di lunedì 14 luglio 2025 fino alla mattina di venerdì 25 luglio 2025.

– La chiusura totale al transito lungo la SP 72, a partire dalle ore 22:00 di venerdì 25 luglio 2025 fino alle ore 05:00 di sabato 26 luglio 2025.

Gli utenti della strada sono invitati a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea che verrà posizionata in loco e a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle limitazioni previste. Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di consultare i canali ufficiali della Provincia di Lecco.