Frana di Varenna, per lavori di Rfi la Sp72 chiusa dal 3 al 5 giugno

L’ordinanza della Provincia di Lecco

VARENNA – Disagi alla viabilità in arrivo lungo la Strada Provinciale 72 del Lago di Como, nel tratto compreso tra Lierna e la località Fiumelatte di Varenna. A partire da lunedì 3 giugno e fino a mercoledì 5 giugno, la strada sarà interessata da una limitazione temporanea al transito disposta dalla Provincia di Lecco, per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) l’esecuzione di interventi urgenti di mitigazione del rischio frana sul versante a monte, nei pressi del pk 70+100, in corrispondenza della galleria paramassi artificiale.

I lavori, condotti dalla Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Milano di RFI, prevedono la posa di barriere paramassi trasportate in quota mediante gru ed elicotteri. Per motivi di sicurezza e logistica, parte del materiale sarà posizionato temporaneamente sulla carreggiata, rendendo necessaria l’interdizione al traffico.

Nel dettaglio, l’ordinanza firmata dal dirigente Fabio Valsecchi dispone:

Chiusura totale al transito della SP72 nei giorni 3, 4 e 5 giugno, dalle ore 8:30 alle 17:00, o comunque fino al termine delle operazioni di volo.

Senso unico alternato, regolato da semaforo e presidiato da personale, nelle seguenti fasce: dalle 6:00 alle 8:30 del 3 giugno; dalle 17:00 del 3 giugno alle 8:30 del 4 giugno; dalle 17:00 del 4 giugno alle 8:30 del 5 giugno; dalle 17:00 alle 21:00 del 5 giugno.

Resta comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso in emergenza, nel rispetto delle normative di sicurezza. Come itinerario alternativo, la SS36 sarà disponibile per gli spostamenti lungo la riviera orientale del Lago di Como.

La gestione della segnaletica, del presidio di cantiere e della sicurezza sarà a carico di RFI e della ditta incaricata. La Provincia di Lecco, incaricata della divulgazione dell’ordinanza, invita gli automobilisti alla massima prudenza e a pianificare per tempo i propri spostamenti.