Frana, paesi sul lago lasciati senza mezzi sostitutivi: i comuni si auto-organizzano

La navetta del Soccorso Bellanese e il servizio Taxi Boat Varenna a tamponare i disagi

Il sindaco Manzoni: “Assurdo non essere stati avvisati”

VARENNA – Raggiungere Varenna da Lecco o viceversa con i mezzi pubblici è un caos. Le corse straordinarie dei traghetti tra Lierna, Varenna e Bellano sono sospese. Trenord ha fermato anche i bus sostitutivi, organizzati in alternativa alla circolazione ferroviaria impedita dalla frana. Lo stop – con tanto di invito a “non mettersi in viaggio per le località di Varenna e Bellano, in quanto potrebbe non essere possibile il rientro a Lecco e Milano in serata” pubblicato sul sito del Servizio ferroviario regionale – si protrarrà per tutto il fine settimana, ma al momento non c’è una chiara indicazione di che cosa accadrà da lunedì.

“Ci hanno spiazzato. Nessun sindaco da Abbadia a Colico era minimamente a conoscenza della decisione di bloccare i mezzi sostitutivi, l’abbiamo appresa nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 26 maggio) dai siti di Trenord e della Navigazione – commenta il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni -. La decisione avrà dei motivi tecnici giustificabili, non ci sono mezzi e il personale deve fare i turni di riposo, ma non c’è stato rispetto e dialogo, nessuna comunicazione ai sindaci. I disagi però dobbiamo gestirli noi ora”. Le problematiche si riversano sul settore turistico, ma interessano anche i cittadini che solitamente usufruiscono dei mezzi pubblici.

I servizi sostitutivi messi in campo dai comuni

Così, in emergenza, questa mattina, sono stati attivati alcuni servizi per gli spostamenti: il Comune di Perledo, grazie alla collaborazione di Taxi Boat Varenna, ha organizzato un servizio spola tra Varenna e Lierna a partire dalle 17; il Soccorso Bellanese ha messo in campo un servizio navetta continuo tra la stazione di Varenna e la stazione di Bellano a supporto del bus navetta del gruppo “Arriva” che farà avanti-indietro tra le due stazioni.

“E’ difficile organizzarsi all’ultimo – continua il primo cittadino di Varenna -. Il bus di Arriva, che non sappiamo da chi è stato attivato, farà servizio fino alle 17, poi saranno dolori. Un turista dovrebbe prendere la navetta da Varenna, arrivare a Bellano, prendere il treno per Colico e da Colico prendere un bus per Lecco. E’ una soluzione abbastanza cervellotica, difficile da comunicare e far comprendere”.

L’auspicio del sindaco Manzoni è che con l’inizio della nuova settimana vengano ripristinate le corse sostitutive: “Mi auguro si tratti di una problematica limitata soltanto a questo weekend e che lunedì, per i pendolari e gli studenti, tornino attive le navette fra Varenna, Bellano e Lecco, che comunque non sono sufficienti e ottimali, ma tamponano la situazione”.