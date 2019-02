Eletti i nuovi vertici del gruppo di volontari di Varenna

Ecco il Consiglio Direttivo

VARENNA – A seguito dell’assemblea avvenuta lo scorso sabato con nomina dei consiglieri della Pro Varenna, martedì sera è stato nominato il nuovo Consiglio della Pro Varenna che resterà in carica per tre anni.

Il nuovo direttivo è composto da:

Fulvio Manzoni – Presidente

Rodolfo Castelli – Vice Presidente

Antonella Derna Brizzi – Segretario

Giuseppe Dajelli – Tesoriere

Fabio Manzoni – Consigliere e Revisore dei Conti

Fabio Festorazzi – Consigliere e Revisore dei Conti

Sisto Fagioli – Consigliere e Revisore dei Conti

Valerio Motta – Consigliere

Giulio Cavalli – Consigliere

“All’interno del nuovo gruppo nuove forze e nuove leve per dar vita e continuità ad un gruppo costituitosi nel lontano 1937 con l’intento di promuovere il territorio Varennese e di favorire momenti di aggregazione sociale interni al paese, sia per gli abitanti, che per i tanti amici che vengono a trovarci durante tutto l’anno” spiegano dal gruppo.

Aperti a nuovi volontari

La Pro Varenna è sempre aperta ad accogliere nuovi volontari : “Chiunque abbia desiderio di prestare attività volontaria, trascorrere momenti di festa e socialità sa che potrà trovare in questa associazione ed a Varenna tanti sorrisi, buon cibo e anche qualche bicchiere di vino! – scrivono – In bocca al lupo ai nuovi ed un caloroso ringraziamento a chi è stato in forza alla Pro Varenna sino ad oggi!”

Il consiglio direttivo ringrazia il presidente uscente Dina Greppi per la carica ricoperta per sei anni consecutivi e tutti gli altri consiglieri uscenti che hanno contribuito alla vita associativa.