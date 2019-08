Fuochi d’artificio e stelle cadenti, Mandello festeggia San Lorenzo

Pienone sul lago per vedere i tradizionali fuochi d’artificio

Mandello celebra il patrono, successo per la festa di San Lorenzo

MANDELLO – Tutti con naso all’insù, a Mandello, per la notte di San Lorenzo… e non solo per le stelle cadenti!

I mandellesi, sabato 10 agosto, hanno festeggiato il patrono San Lorenzo, un appuntamento sentito che si è articolato su quattro giorni di festa.

Il tradizionale appuntamento messo in campo grazie alla collaborazione fra l’amministrazione comunale e la Parrocchia di San Lorenzo ha avuto il suo momento clou con lo spettacolo pirotecnico che ha richiamato sulle sponde del lago moltissima gente.

La giornata di sabato si è aperta con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa Arcipretale di San Lorenzo, cui è seguita la processione e la benedizione. Per tutto il pomeriggio il divertimento è stato assicurato dal giro sulle acque del Lago con le Lucie, storiche imbarcazioni, grazie al Gruppo Manzoniano Lucie e alla Pro Loco di Mandello.

Dalle 18, in piazza Garibaldi, è stato allestito il tradizionale Mercato di San Lorenzo. Alle 20.45 la festa è entrata nel vivo con la benedizione delle imbarcazioni e la sfilata delle Lucie illuminate.

Una bellissima cornice che ha fatto da preludio al sempre seguitissimo spettacolo dei fuochi di artificio che, anche quest’anno, non ha deluso le attese. La serata è proseguita all’oratorio San Lorenzo con la serata danzante, ballo liscio e balli di gruppo, con l’orchestra Grilli e Emy Turner.

La festa di San Lorenzo proseguirà domenica 11 agosto con il mercatino di artigianato e i giochi dei nonni in piazza Italia (dalle ore 9 alle 19); alle ore 21 presso l’oratorio San Lorenzo serata musicale con Acoustic Project Trio – Country, Pop, Rock, Folk e Evergreen italiani.

GALLERIA FOTOGRAFICA