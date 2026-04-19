“Gabriele e i suoi amici” al Circolo Arci Promessi Sposi di Mandello

Successo per la serata benefica di sabato 18 aprile

I noti musicisti hanno contribuito a rallegrare la serata

MANDELLO – Nella serata di sabato 18 aprile, al Circolo Arci Promessi Sposi di Mandello del Lario, all’oceano di bene che Telethon promuove da parecchi lustri, si sono aggiunte le cinque gocce di armonie e melodie, create dagli strumenti e dalle voci di “Gabriele e i suoi amici”, che ormai tutti conoscono.

Gabriele Bolis, Dario Bolis, Gilberto Garghentini, Giovanni Gilardi e Casto Pattarini hanno contribuito a rallegrare la serata, organizzata dai dirigenti e dai volontari del Circolo Arci Promessi Sposi. Alla manifestazione per la Fondazione Telethon ha presenziato il Presidente della UILDM Lecco, Gerolamo Fontana, al quale va un ringraziamento particolare, per l’incessante attività di promozione e divulgazione delle attività che svolge la fondazione.