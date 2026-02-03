Giacomo Poretti ospite a Bellano in dialogo con Andrea Vitali

Il comico e attore milanese partecipa al doppio anniversario: 60 anni della Fondazione Sacra Famiglia e 20 anni del Cinema di Bellano

Appuntamento lunedì 16 febbraio alle ore 21

BELLANO – Il Cinema di Bellano celebra i suoi vent’anni con un ospite d’eccezione: Giacomo Poretti, attore e comico milanese. Lunedì 16 febbraio alle ore 21 il pubblico potrà assistere a una serata speciale, in dialogo con lo scrittore bellanese Andrea Vitali, tra parole, ricordi e sorrisi che intrecciano letteratura e amarcord.

L’evento, a ingresso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti, sarà anche l’occasione per presentare l’ultimo libro di Poretti, “La fregatura di avere un’anima” (2025, Baldini+Castoldi), un’opera che esplora con ironia e sensibilità riflessioni sulla vita e sull’anima.

La serata assume un significato particolare poiché si inserisce in un doppio anniversario: il 60° della Fondazione Sacra Famiglia ONLUS di Regoledo di Perledo e il 20° del Cinema di Bellano, rendendo l’incontro un momento di festa e cultura per tutta la comunità.

Ad anticipare la presenza di Poretti, venerdì 6 febbraio alle 21 verrà proiettato al Cinema il documentario “ATTITUDINI: NESSUNA”, dedicato al celebre trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, offrendo così un assaggio della comicità che caratterizza la carriera di Poretti.

Per informazioni e dettagli sugli eventi: infopoint@comune.bellano.lc.it o +39 0341 1570370