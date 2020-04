Giochi da tavolo per ingannare la noia. Un mandellese li crea e li.. condivide

Idee trascorrere la quarantena, basta una stampante e voglia di divertirsi insieme

Sandro Panzeri di Mandello, ha inventato diversi giochi da tavolo che possono essere scaricati liberamente

MANDELLO – Annoiati dalla quarantena? Se avete terminato le idee su come trascorrere i giorni d’isolamento forzato, lasciate perdere Tv, computer e altri apparecchi elettronici e riscoprite il piacere dei giochi da tavolo, non i ‘soliti’ noti ma nuovi e originali: la proposta arriva da Sandro Panzeri di Mandello, professione consulente informatico-web master e inventore per hobby di giochi da tavolo.

Ne troverete diversi sul portale da lui creato (https://giochi.ita.zone) quasi tutti liberamente scaricabili per essere stampati e assemblati, pronti per iniziare la partita; descrizione e regole sono ben elencate dall’autore. Sono giochi a tema, divisi per fasce d’età e per tutti i gusti.

“In queste settimane, in cui siamo costretti a passare il tempo nelle nostre case, un gioco da tavolo può essere sicuramente una bella idea sia per i grandi che per chi ha dei figli piccoli – ci spiega Sandro – è una passione che ho sempre avuto, fin da giovanissimo. Ricordo le vacanze estive sulle montagne di Esino Lario, noi ragazzi eravamo divisi a gruppi d’età e io ero il più grande dei ‘piccoli’. In qualche modo pensavo toccasse a me coinvolgerli in qualcosa, intrattenerli e giocare insieme. Così è iniziato tutto”.

Da ragazzino, i giochi ideati da Sandro prendevano forma e colore su cartoncini disegnati a mano “poi il computer mi è stato d’aiuto nel creare le grafiche. Mi sono sempre lasciato ispirare da ciò che mi circonda, dinamiche sociali o luoghi”.

Panzeri ha dedicato uno dei suoi giochi al Santuario di Santa Maria, in vendita su richiesta e il cui ricavato sarà devoluto per i lavori di restauro dell’edificio religioso. In cantiere anche un gioco sulla cittadina di Mandello.

“Tra le mie ultime creazioni c’è un gioco pensato recandomi in queste settimane in farmacia: ‘Cure & Malanni’ che a dispetto del nome – conclude Sandro – è veramente divertente!”