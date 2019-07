Giocolieri, musica e associazioni in piazza, poi i fuochi sul lago: che festa a Bellano

Lunedì la festa patronale di Bellano è entrata nel vivo

Il bellissimo spettacolo pirotecnico ha concluso la serata

BELLANO – Rinviata per il previsto maltempo del fine settimana, si è svolta lunedì l’ultima giornata di eventi a Bellano per la festa patronale dei Santi Nazaro e Celso.

Una festa per tutti, per i grandi e per i più piccoli: tante le iniziative messe in campo da Comune e Pro Loco che hanno animato fin dal pomeriggio la cittadina dell’Alto Lario, dai gonfiabili e mini golf per i bimbi al Palasole, alla musica con Arpa Folk in stazione e i musicisti della Project Rock School che si sono esibiti al Lido e al Chiosco di Piazza Verdi, dai laboratori di giocoleria allo spettacolo dei mangiafuoco in via Cavour e l’animazione di Radio V Sondrio in piazza Grossi.

Un evento ‘itinerante’ quello che hanno portato giocolieri e trampolieri per le vie del paese, lo stesso hanno fatto i musicisti del Corpo Musicale Mandellese che si sono esibiti lungo le strade del centro.

Sul lago, le Lucie illuminate hanno portato bellanesi e turisti al largo per un suggestivo tour notturno mentre in piazza le associazioni hanno dato vita ad uno street food di prodotti locali tra sciatt, taragna, costine e gnocchi fritti.

Un successo: solo gli Amici di Ombriaco, impegnati ai banchetti insieme al Soccorso Bellanese, hanno preparato e servito oltre 3 mila gustosissimi sciatt, andati a ‘ruba’.

Alle 23 i fuochi hanno acceso la notte di Bellano. Uno spettacolo decisamente bello, tra i migliori che si sono potuti ammirare questa estate sul ramo orientale del Lario.