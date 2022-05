Da anni questo percorso di Lierna era poco frequentato e in stato di abbandono

Il sindaco: “Come amministrazione comunale abbiamo accolto con favore questa iniziativa, stimolando in particolare le nuove generazioni”

LIERNA – Una schiera di giovani si è dedicata, domenica 15 maggio, all’intervento di pulizia generale del sentiero che collega la frazione di Villa a quella di Grumo a Lierna, organizzato in occasione della Giornata del Verde Pulito, indetta da Regione Lombardia.

Da anni in stato di abbandono e invaso da rovi, erbacce e immondizia di ogni genere, ora al percorso è stata data nuova vita. Soddisfatta l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Silvano Stefanoni, la vice sindaco Simonetta Costantini con delega all’ambiente e il capogruppo Giovanni Pensa con delega alle associazioni:

“Ci teniamo a ringraziare tutti i partecipanti per l’importante intervento messo in atto, e Silea per la fornitura gratuita del materiale d’uso per questa giornata. Come amministrazione abbiamo accolto con favore questa iniziativa di sensibilizzazione, stimolando in particolare le nuove generazioni, perché consideriamo che l’attenzione all’ambiente ed al suo decoro debba essere sempre alla base di tutte le azioni della collettività, che pensa non solo al presente, ma anche e soprattutto al futuro”.

A breve peraltro, l’amministrazione si attiverà per una riqualificazione completa dell’area grazie al contributo del Consorzio BIM.