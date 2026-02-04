Gli Alpini dell’Alto Lario commemorano la Battaglia di Nikolajewka

Domenica scorsa a Colico la storica manifestazione che si svolge dal 1950

COLICO – Gli Alpini della Sezione Alto Lario hanno commemorato, domenica 1° febbraio, l’83° anniversario della Battaglia di Nikolajewka. La manifestazione, che si svolge a Colico dal 1950, ricorda il sacrificio degli Alpini durante quel tragico evento che fu la Campagna di Russia. In tale circostanza gli Alpini scrissero l’ultimo capitolo di una delle storie militari più conosciute dell’Esercito Italiano: l’eroico ripiegamento dal fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale.

La manifestazione – che ha ricevuto il Patronato di Regione Lombardia, il Patrocinio del Comune di Colico e delle Province di Lecco, Como e Sondrio – ha preso avvio a Colico con gli Onori al Vessillo Sezionale e al Col. Massimiliano Cigolini, in rappresentanza del Comandante delle Truppe Alpine, Gen. D. Michele Risi.

Durante la commemorazione ufficiale il Presidente della Sezione Alto Lario Stefano Foschini ha voluto esprimere il senso della manifestazione: “Non commemoriamo una battaglia per la vittoria, commemoriamo una battaglia svolta per consentire la ritirata, per “tornare a baita” e i valori che da questa immane tragedia sono scaturiti”.

Dopo la S. Messa, concelebrata dal Cardinale Francesco Coccopalmerio, dal Parroco di Colico Don Lucio Fasoli e dal Cappellano del 5° Rgt. Alpini Don Claudio Sarotti, il corteo ha proseguito in Piazza 5° Alpini dove sono stati resi gli Onori ai Caduti di tutte le guerre con la posa di una corona d’alloro.

La commemorazione è stata aperta dal canto dei bambini della Scuola Primaria G. Galilei di Colico che hanno intonato una applauditissima canzone “L’Ultima Notte degli Alpini”, guidati dalla docente Sabrina Rabbiosi, in ricordo della tragica ritirata dell’ARMIR a descrizione della sofferenza e del sacrificio degli Alpini.

Discorsi sono stati pronunciati dal Presidente della Sezione “Alto Lario” di Colico Stefano Foschini, dal Sindaco di Colico Monica Gilardi, dal Prefetto di Lecco Paolo Ponta, dal Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Cons. Mauro Piazza, dal Presidente della Commissione Speciale Valorizzazione e tutele dei territori ontani e di Confine Cons. Giacomo Zamperini, dal Col. Massimo Cigolini e del Vicepresidente Nazionale ANA Severino Bassanese.

Alla cerimonia erano presenti numerosi Sindaci del territorio con i propri gonfaloni, il Vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli, Il Presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca e di Sondrio, rappresentato dal Cons. Emanuele Nonini, i Presidenti delle Comunità Montane Valsassina Valvarrone e Riviera Fabio Canepari, Valli del Lario e del Ceresio Mauro Robba e Valtellina di Morbegno Maurizio Papini.

Per la Questura di Lecco era presente il Questore Stefania Marrazzo, per il Comando Provinciale dei Carabinieri il Col. Nicola Melidonis, per la locale Stazione dei Carabinieri il Mar. Fabrizio Carboni, per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza il Col. Massimo Ghibaudo.

Presenti i Gonfaloni del Comune di Colico e di Regione Lombardia, unitamente ai Gonfaloni delle Province di Lecco, Como, Sondrio e numerose bandiere e stendardi di associazioni d’Arma e Civili. Non sono mancati i rappresentanti dell’Istituto Nastro Azzurro di Lecco, dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Numerosi i Volontari della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini, del Gruppo intercomunale di Colico e Dorio, dei Carabinieri in Congedo di Lecco e della Croce Rossa Italiana di Colico.

I momenti più salienti della cerimonia sono stati sottolineati dal suono della Fanfara Alpina Alto Lario “Cav. Mariano Stella”; la celebrazione della S. Messa è stata accompagnata dal Coro Musica Viva di Colico. Alla manifestazione hanno partecipato anche quattro giovani ragazzi che hanno frequentato il Campo Scuola dell’Associazione Nazionale Alpini e che hanno portato lo striscione con il motto “Mettere il NOI prima dell’IO”. A testimoniare la rilevanza dell’evento la presenza di 120 gagliardetti e i Vessilli delle Sezioni ANA Argentina, Bergamo, Brescia, Como, Domodossola, Lecco, Milano, Monza, Valtellinese e Varese.

Applauditi con affetto e gratitudine i ragazzi del 5° Reggimento Alpini che, lunedì 2 febbraio, hanno svolto una marcia di addestramento sulle montagne della sponda occidentale dell’Alto Lario, da Cremia a Pianello del Lario, preceduta dall’alzabandiera e dall’Onore ai Caduti presso il Monumento ai Caduti di Cremia, alla presenza del Sindaco di Cremia Guido Dell’Era, del Sindaco di Pianello del Lario Dino Giucastro, del Capogruppo ANA di Cremia Mazza Andrea e di Pianello del Lario Diego Aliprandi, del Presidente della Sezione di Colico Stefano Foschini e del Vicepresidente della Sezione di Como Moreno Ortelli.