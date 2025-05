Abbadia. Gli alunni della primaria dipingono un murale per l’ambiente

Ispirato alla Settimana della Terra, il disegno lancia un messaggio chiaro

L’opera realizzata nella palestra di via alla Quadra ad Abbadia Lariana è stata presentata ieri con una cerimonia pubblica

ABBADIA LARIANA – Una batteria dipinta su un grande sfondo arancione racconta ai più giovani e agli adulti la sfida ambientale del nostro tempo: da un lato, scarichi industriali e rifiuti; dall’altro, una bicicletta accanto a un albero. Sopra tutto, la scritta “Please recharge”, chiara richiesta di un’azione rigenerante, per l’ambiente ma anche per la comunità. È questo il messaggio che trasmette il nuovo murale inaugurato ieri pomeriggio nella palestra di via alla Quadra ad Abbadia Lariana, frutto del lavoro collettivo delle cinque classi della scuola primaria.

Un’opera colorata e intensa, presentata dalla maestra Laura Pigozzo, referente del polo scolastico, insieme al vicesindaco Roberto Gandin, che ha preso vita a partire dai cartelloni preparati per la Settimana della Terra, lo scorso marzo, e poi esposti in sala civica. L’inaugurazione si è trasformata in un vero momento di comunità, dove alunni, insegnanti e genitori si sono ritrovati non solo per ammirare l’opera, ma anche per giocare insieme, chiudendo così la giornata con un sorriso condiviso.

“La palestra di Abbadia si arricchisce con il murale della sostenibilità”, afferma il Comune, sottolineando come non sia la prima volta che questi spazi vengano valorizzati con la creatività dei più piccoli. L’Amministrazione ha voluto ringraziare pubblicamente la scuola primaria per l’impegno e la sensibilità dimostrata.

Non si è trattato, però, solo di arte: il progetto ha avuto anche una forte valenza educativa e sociale. Durante il percorso, infatti, gli alunni hanno affrontato anche il tema della riduzione delle disuguaglianze, grazie a incontri con realtà del territorio come “La Nostra Famiglia” di Mandello, presente anche alla cerimonia. Un segno tangibile di come la scuola non sia solo un luogo di apprendimento, ma anche un laboratorio di cittadinanza attiva.

Mercoledì 28 maggio, dunque, resterà una data da ricordare per i piccoli artisti di Abbadia e per un’intera comunità che ha scelto di parlare di futuro con i colori e con le idee dei suoi bambini.