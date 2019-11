Gli studenti del Politecnico in visita alla Moto Guzzi

Studenti in azienda già dal primo anno di corso

“E’ una fortuna poter interagire con le aziende del territorio”

LECCO – Studenti e aziende sempre più vicine grazie al percorso di didattica innovativa previsto dal corso di laurea triennale in Ingegneria della Produzione Industriale del Polo territoriale di Lecco. Gli studenti del primo anno hanno avuto giusto il tempo di orientarsi tra i corridoi e le aule del campus e già si ritrovano in azienda. La scorsa settimana, infatti, nell’ambito del corso di economia e organizzazione aziendale, 30 matricole sono state in visita alla Moto Guzzi di Mandello del Lario.

Ad accogliere e a fare da guida presso lo stabilimento Moto Guzzi Nello Mariotti, Direttore di Produzione, il quale ha illustrato il funzionamento d’insieme dell’azienda mostrando le fasi processo produttivo, il ciclo di lavorazione dei materiali e le tecnologie utilizzate.

Giancarlo Giudici, coordinatore del corso di laurea in Ingegneria della Produzione Industriale, afferma: “A Lecco abbiamo la fortuna di poter interagire con le aziende del territorio e offrire ai nostri studenti l’opportunità unica di conoscere il mondo dell’impresa già dal primo anno di corso. Le visite in aziende di piccole, medie e grandi dimensioni costituiscono un’importante finestra sul mondo reale e permettono agli studenti di toccare con mano e comprendere le dinamiche diverse e talvolta articolate che animano ogni singolo complesso produttivo”.

Dopo la visita allo stabilimento gli allievi hanno visitato il Museo Moto Guzzi, patrimonio storico, tecnico e culturale del territorio. Il museo offre una ricca collezione (oltre 150) tra moto di serie, moto sportive, prototipi sperimentali e motori. Accanto a questi trovano spazio pezzi unici che hanno caratterizzato e reso celebre l’Aquila del Lario in tutto il mondo. Un percorso espositivo che testimonia la storia e l’evoluzione di un mito internazionale made in Italy.