L’iniziativa si è svolta dal 5 al 31 ottobre

MANDELLO – Si è conclusa la raccolta solidale “Pensiero d’Autunno”, curata dall’associazione Civico 1 di Bosisio Parini a favore dell’Associazione “La Nostra Famiglia”, realtà di riferimento attiva da molti anni anche sul territorio mandellese.

L’iniziativa, alla quale ha aderito l’Amministrazione comunale, si è svolta dal 5 al 31 ottobre e ha invitato la cittadinanza a donare bolle di sapone, camomilla in filtri, prodotti per l’igiene personale e materiale di cancelleria, destinati ai bambini e ai ragazzi ospiti delle strutture dell’Associazione.

Grazie alla grande partecipazione della cittadinanza, i doni raccolti sono stati ufficialmente consegnati presso la sede principale di Bosisio Parini, dove l’Assessore Silvia Nessi si è recata accompagnata dalla collega Assessore Doriana Pachera e dalla Consigliera Giulia Alippi.

Nei prossimi giorni, il materiale verrà smistato e distribuito in tutti gli istituti collegati all’Associazione, andando così a sostenere direttamente anche la sede locale di Mandello del Lario e gli ospiti che la frequentano quotidianamente.

L’iniziativa conferma ancora una volta la forte sensibilità della comunità verso le realtà che operano nel sociale e nella cura dei più fragili. Desideriamo ringraziare di cuore tutti i mandellesi per la straordinaria generosità dimostrata anche in questa occasione, così come l’associazione Civico 1 di Bosisio per l’ottima organizzazione. Un grazie particolare va alla nostra Amministrazione comunale, che ha sostenuto fin da subito la proposta. La nostra comunità ha risposto con grande slancio, permettendoci di portare un contributo concreto a una realtà preziosa e di fondamentale importanza come “La Nostra Famiglia”, che rappresenta un punto di riferimento essenziale anche per il nostro paese. Sapere che questi doni arriveranno agli ospiti di tutti gli istituti, compreso il nostro, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione – commentano l’Assessore al Commercio e Turismo Siliva Nessi e l’Assessore ai Servizi Sociali e Istruzione Silvia De Battista.