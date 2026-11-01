Halloween a Molina, il borgo mandellese si anima e diventa da brividi

La frazione di Mandello si è trasformata in un percorso da paura per la tradizionale festa organizzata dal gruppo Gente di Molina

Bambini e famiglie protagonisti della caccia al dolcetto tra scenografie, personaggi mostruosi e la novità della lotteria, grazie all’impegno di associazioni e volontari

MANDELLO – Per una sera i vicoli di Molina si sono trasformati in un piccolo mondo da brividi. Fantasmi sospesi, ragnatele giganti, streghe, occhi mostruosi e creature nascoste tra le antiche case in pietra hanno accompagnato bambini e famiglie nella serata di sabato 31 ottobre, quando la frazione mandellese ha ospitato una nuova edizione del “Molina Halloween Party – Caccia al dolcetto”. Un appuntamento che ha richiamato numerosi partecipanti, trasformando il borgo in un suggestivo percorso tra giochi, travestimenti e sorprese.

A rendere speciale l’atmosfera sono stati soprattutto gli allestimenti disseminati lungo le stradine e nei cortili. Pipistrelli appesi sopra le teste dei visitatori, scheletri, zucche illuminate e fitte ragnatele hanno dato un volto completamente diverso agli angoli più caratteristici di Molina. Tra le scenografie spiccavano un enorme occhio verde nascosto tra le tele, sagome inquietanti affacciate alle finestre e una coppia di clown dall’aspetto sinistro accanto a un pozzo. E poi streghe, fantasmi e misteriose figure avvolte nell’ombra completavano un’ambientazione che, tra luci colorate e giochi di fumo, sembrava uscita da un racconto dell’orrore.

Il momento più atteso è stato ancora una volta quello della “Caccia al dolcetto”, pensata per bambini e ragazzi fino ai 13 anni. A partire dalle ore 19, dal piazzale della chiesa, i piccoli partecipanti si sono messi in cammino muniti di sacchetto, tessera e mappa, consegnati a fronte di un contributo di cinque euro, pronti a raggiungere le diverse postazioni per il tradizionale “dolcetto o scherzetto”.

Una vera e propria caccia al tesoro tra i vicoli della frazione, con tappe distribuite da via Cesare Battisti a via Montello, passando per le strade Monte Santo, Monte Grappa e Monte Rosso, fino agli spazi attorno alla chiesa. A ogni fermata, una nuova ambientazione e qualche sorpresa: portoni addobbati, personaggi mascherati e piccoli scenari da esplorare, con i bambini impegnati a scoprire cosa li aspettasse dietro l’angolo successivo.

A rendere ancora più particolare il percorso è stata proprio la conformazione del borgo, con i suoi passaggi stretti, le corti e i muri in pietra diventati parte integrante delle scenografie. Le decorazioni, realizzate con fantasia e attenzione ai dettagli, hanno permesso di valorizzare gli scorci della frazione, trasformandoli per qualche ora in luoghi misteriosi e sorprendenti.

L’Halloween Party di Molina è ormai un appuntamento consolidato, cresciuto negli anni grazie all’impegno delle associazioni e dei volontari del paese. Già nelle precedenti edizioni, il gruppo Gente di Molina aveva contribuito ad animare il nucleo storico con allestimenti e decorazioni, coinvolgendo residenti e famiglie in una festa diventata anche un’occasione per ritrovarsi e vivere insieme gli spazi della frazione.

L’edizione 2026 è stata organizzata dall’associazione Fuoriclasse ODV, con il patrocinio del Comune di Mandello del Lario e la collaborazione di diverse realtà del territorio, tra cui Gente di Molina, Michy… sempre con noi, la Scuola dell’infanzia Carlo Carcano, il Corpo Musicale Mandellese e ICMA. Un lavoro condiviso che ha permesso di trasformare ancora una volta le vie del borgo in un percorso a tema, dando spazio alla creatività di chi ha contribuito alla preparazione della serata.

Tra le novità di quest’anno anche la lotteria, con numerosi premi messi a disposizione dalle attività commerciali del territorio: basi pizza di Home Pizza Lab, buoni acquisto di Piscitelli Frutta e Verdura, un panettone di Dulcis in Fundo, un buono dell’erboristeria, un regalo della Parafarmacia del Lario, un set Lego della Fata Turchina, un libro “I Pirati” di Aquilario, una maglietta equosolidale, borse e altri articoli di Lario Store, premi dell’Edicola Molina, buoni del Caffè Old Rino e borse sorpresa. Tutti i numeri estratti sono disponibili sulla pagina Instagram Gente di Molina.

Non sono mancati neppure i punti ristoro, che hanno offerto a genitori e accompagnatori l’occasione di concedersi una pausa tra una tappa e l’altra. La serata era iniziata già alle 18.30 con l’apertura del punto aperitivo, per poi entrare nel vivo con l’arrivo dei piccoli partecipanti e l’animazione lungo il percorso.

A fare la differenza, oltre alle scenografie e ai travestimenti, è stata soprattutto la partecipazione di bambini, famiglie e residenti, che hanno animato Molina per tutta la serata. Tra qualche spavento, tante risate e l’immancabile richiesta di dolcetti, la festa ha confermato la capacità delle associazioni e dei volontari di coinvolgere il paese, trasformando una ricorrenza in un’occasione di incontro e condivisione.

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