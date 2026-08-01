“I luoghi sono reali”: a Bellano la passeggiata letteraria con Andrea Vitali

Appuntamento in programma martedì 11 agosto alle ore 21 presso la Chiesa di San Rocco

Sarà presentato anche il nuoco romanzo di Vitali: “Il piede nella fossa”

BELLANO – Bellano torna a trasformarsi nel teatro della narrativa di Andrea Vitali con un nuovo appuntamento de “I luoghi sono reali”, il progetto che accompagna il pubblico alla scoperta del borgo attraverso gli scenari che hanno ispirato i romanzi dello scrittore bellanese. L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare il nuovo libro “Il piede nella fossa” (Garzanti, 2026), in un percorso che unisce racconto, passeggiata e territorio.

L’appuntamento è fissato per martedì 11 agosto alle 21, con ritrovo alla Chiesa di San Rocco, in via Bartolomeo Nogara 2. Da qui prenderà il via una passeggiata letteraria guidata insieme all’autore, articolata in cinque tappe tra alcuni dei luoghi simbolo di Bellano e del nuovo romanzo.

Nel corso dell’itinerario, Vitali accompagnerà i partecipanti attraverso gli spazi che alimentano il suo immaginario narrativo, intrecciando il racconto del libro con i luoghi reali che fanno da sfondo alle sue storie. Un’occasione per entrare nel cuore della Bellano raccontata nei suoi romanzi, seguendo direttamente la voce dello scrittore.

Ambientato nell’autunno del 1931, “Il piede nella fossa” riporta i lettori nella Bellano di sempre, dove la quotidiana attività dell’Ospedale Umberto I viene improvvisamente sconvolta dalla singolare richiesta di un paziente, Mentore Carcolati. Determinato a lasciare l’ospedale se il suo desiderio non sarà esaudito, l’uomo coinvolge in una vicenda dai risvolti surreali il primario Giulio Cesare Bombazza, suor Anastasia, il becchino Adelio Dilena e il maresciallo Ernesto Maccadò. Tra ironia, equivoci e personaggi memorabili, il romanzo restituisce ancora una volta l’atmosfera della Bellano degli anni Trenta.

In omaggio alla nuova opera, il percorso si concluderà proprio all’Ospedale Umberto I di Bellano, luogo centrale della vicenda narrata. Al termine della passeggiata è previsto un momento conviviale con un rinfresco, occasione per proseguire il dialogo con l’autore e condividere l’esperienza con gli altri partecipanti.

L’iniziativa è realizzata anche grazie alla collaborazione dell’ASST di Lecco, con un ringraziamento rivolto al direttore generale Marco Trivelli. La presentazione del romanzo entra così a far parte del progetto “I luoghi sono reali”, che negli anni ha valorizzato Bellano attraverso la letteratura.

Le passeggiate guidate con Andrea Vitali consentono infatti di attraversare strade, vicoli, piazze e scorci che popolano le pagine dei suoi libri, trasformando il paese in un itinerario narrativo. Camminando insieme allo scrittore, il pubblico potrà ascoltare aneddoti, curiosità e racconti legati ai luoghi che hanno ispirato la sua produzione letteraria, riscoprendo Bellano attraverso uno sguardo in cui memoria, paesaggio e invenzione si intrecciano.

Con questa iniziativa, “I luoghi sono reali” rinnova il proprio obiettivo di mettere in dialogo letteratura e territorio, offrendo un percorso culturale che valorizza il patrimonio storico e paesaggistico del borgo attraverso l’opera di uno dei suoi narratori più rappresentativi.