Al via la sperimentazione del contributo d’ingresso a Corenno Plinio di Dervio

Tre euro per co-partecipare alla manutenzione di uno dei borghi più belli del Lario

LECCO – Annunciato nel 2020 e rimandato a causa dell’emergenza sanitaria, sarà introdotto dal 4 giugno il ‘contributo d’ingresso’ per visitare Corenno Plinio di Dervio: una novità attesa che è diventata effettiva dopo l’approvazione del regolamento in Consiglio Comunale e pronta a partire dal prossimo mese.

Tre euro il ‘biglietto’ chiesto al visitatore per poter accedere al borgo, uno dei più belli del Lario e non solo. Prevista una riduzione a 2 euro fino ai 18 anni d’età mentre sono esclusi i bimbi fino a 8 anni.

“Si tratta di un contributo simbolico che viene richiesto ai visitatori e destinato alla conservazione e alla valorizzazione di Corenno Plinio, che comporta dei costi non indifferenti” rimarca il sindaco Stefano Cassinelli.

Tra gli ultimi interventi ricordati dal primo cittadino c’è il rifacimento della piazza del borgo per 100 mila euro e in ultimo il nuovo pontile, finanziato grazie ad un bando di Regione Lombardia per circa 70 mila euro, che dovrebbe essere pronto a fine maggio.

Il ‘biglietto’ sarà acquistabile all’info point in piazza ed è prevista anche una formula in abbonamento annuale di 20 euro, per visitare Corenno ogni volta che si vuole. Un offerta rivolta certo agli affezionati del borgo e a chi vuole sostenere questo bellissimo angolo di lago. Il pagamento sarà possibile anche tramite un App dedicata.

Per quanto riguarda i controlli “ci saranno ma non metteremo certo il filo spinato – chiosa Cassinelli – la Polizia Locale potrà effettuare dei controlli ma ci appelliamo innanzitutto alla sensibilità delle persone”.

Il contributo d’ingresso servirà all’amministrazione comunale anche per avere una stima del numero di visitatori che frequentano il borgo: “Finora nessuno li ha conteggiati, sarà importante avere anche questo riscontro, presumibilmente da ottobre avremo dei dati che ci diranno quanto è visitata Corenno”.