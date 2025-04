Il Comitato Gemellaggi di Abbadia in gita alla Reggia di Colorno

Visitata anche la città di Parma

Un viaggio tra storia, gastronomia e bellezze artistiche

PARMA – Una splendida giornata di sole ha accompagnato la gita a Colorno e Parma organizzata dal Comitato Gemellaggi di Abbadia Lariana, svoltasi sabato 5 aprile. La visita guidata alla maestosa Reggia di Colorno ha offerto l’opportunità di esplorare i segreti di questo incantevole palazzo, eretto dai Farnese con l’intento di dominare il ducato di Parma e Piacenza fino all’Unità d’Italia.

La giornata è proseguita con un pranzo sontuoso, durante il quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di assaporare le prelibatezze tipiche emiliane, per concludersi con una piacevole passeggiata alla scoperta delle meraviglie della città di Parma.

Il Comitato si prepara ora a partire per Gensac La Pallue, il paese gemellato in Francia, previsto per la fine di maggio. Le iscrizioni per il viaggio sono aperte e possono essere effettuate nelle prossime settimane, fino al 17 aprile.

Per info: comitato.gemellaggi.abbadia.lariana@hotmail.it