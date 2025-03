Il Comitato Gemellaggi di Abbadia presenta le attività 2024 e i progetti del 2025

Una serata all’insegna dell’amicizia e dello scambio culturale

L’iniziativa si svolgerà giovedì 20 marzo alle 21 presso la Sala Civica di Abbadia

ABBADIA LARIANA – Il Comitato Gemellaggi di Abbadia Lariana organizza la serata di presentazione delle attività svolte nel 2024 e dei progetti per l’anno 2025. Sarà un’occasione speciale per rivivere i momenti più belli dell’anno appena trascorso e per scoprire le nuove avventure del Comitato Gemellaggi, all’insegna dell’amicizia e dello scambio culturale con i comuni gemellati.

La serata si svolgerà giovedì 20 marzo, con inizio alle 21 presso la Sala Civica di Abbadia Lariana, in via Nazionale n. 107. Dopo l’accoglienza, sarà presentato il resoconto delle attività 2024 e il programma delle attività 2025. Seguirà uno spazio dedicato alle domande e risposte, seguito da un momento conviviale con tesseramento per il nuovo anno, accompagnato da assaggi di torte e Cognac.

Inoltre, verrà presentata in anteprima la gita del 5 aprile, che prevede la visita alla Reggia di Colorno (PR) e alla città di Parma, con pranzo in un ristorante tipico.

Durante la serata ci sarà la possibilità di gustare anche la tipica torta della regione di Gensac La Pallue: la “Galette Charentaise”. Il Comitato Gemellaggi ricorda che il viaggio in Francia, a Gensac La Pallue, si terrà dal 29 maggio al 2 giugno.

Il Comitato Gemellaggi è aperto quasi tutti i martedì sera, dalle 21 alle 22, presso la sua sede (Ex Comune di Linzanico, piazza Papa Giovanni XXIII, Abbadia Lariana). Il Comitato è raggiungibile anche chiamando il numero della Signora Laura 333 3667771, oppure scrivendo a comitato.gemellaggi.abbadia.lariana@hotmail.it