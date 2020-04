Il comune di Dervio distribuisce mascherine ai bambini

L’iniziativa dell’amministrazione guidata dal sindaco Cassinelli

Mascherine riutilizzabili, lavabili e antibatteriche per i bambini del paese

DERVIO – I volontari della Protezione Civile distribuiranno oggi le mascherine per bambini di scuole materne ed elementari acquistate dall’amministrazione comunale. Sono mascherine riutilizzabili, lavabili e antibatteriche con tessuto certificato impermeabile, non citotossico in accordo con le linee guida ISO 10995-5 2009, non irritante/sensibilizzante. All’interno di ogni confezione c’è la spiegazione per un adeguato trattamento e lavaggio.