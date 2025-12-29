Il Comune di Varenna lancia il nuovo portale digitale per l’edilizia

Dal primo gennaio 2026 tutte le pratiche on-line

Innovazione digitale finanziata dal PNRR per semplificare i servizi ai cittadini

VARENNA – Il Comune di Varenna annuncia un importante passo avanti nella digitalizzazione dei servizi: dal 1° gennaio 2026 sarà attivo il nuovo portale telematico dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Cosa cambia per cittadini e professionisti

Il nuovo sistema permetterà di presentare tutte le pratiche edilizie esclusivamente in formato digitale attraverso un portale accessibile dal sito istituzionale del Comune, alla voce “Sportello Telematico per l’Edilizia”. Cittadini e professionisti potranno registrarsi gratuitamente e gestire le proprie richieste comodamente da casa o dall’ufficio, monitorando in tempo reale lo stato di avanzamento delle pratiche.

Vantaggi del nuovo servizio

Semplicità: un unico punto di accesso per tutte le domande edilizie

Trasparenza: consultazione costante dello stato delle pratiche

Efficienza: riduzione dei tempi e semplificazione delle procedure

Accessibilità: servizio disponibile 24 ore su 24

Archiviazione digitale: ogni utente avrà sempre a disposizione lo storico completo delle proprie pratiche

Come funziona

I professionisti e i cittadini dovranno registrarsi al portale attraverso una semplice procedura online. La conferma della registrazione avverrà tramite un link inviato automaticamente via email. Una volta registrati, sarà possibile compilare e inviare le domande in formato digitale, utilizzando file in formato PDF, anche con firma digitale. Le pratiche potranno essere presentate anche tramite procura del committente a un tecnico abilitato.

Quali pratiche riguarda

Il portale gestirà tutte le tipologie di interventi edilizi, compresi permessi di costruire, comunicazioni di inizio lavori, autorizzazioni paesaggistiche e pratiche sismiche. Particolarmente importante: le pratiche sismiche, i cementi armati e le richieste di accesso agli atti dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il nuovo portale. Per alcune autorizzazioni minori, come le certificazioni di idoneità abitativa, rimane facoltativa la presentazione sul portale.

Attenzione alle scadenze

Le pratiche presentate prima del 1° gennaio 2026 con il sistema tradizionale potranno completare il loro iter (inizio lavori, fine lavori, documentazione integrativa) attraverso il nuovo portale digitale. Dal 1° gennaio 2026, tutte le nuove richieste dovranno essere presentate esclusivamente online. Le domande presentate in modo difforme verranno respinte.

Edilizia non residenziale

Per le attività produttive, artigianali, agricole, commerciali e turistico-ricettive, le domande continueranno a essere inoltrate tramite il portale SUAP Impresainungiorno fino a successiva comunicazione.

Un investimento per il futuro

Questa innovazione, resa possibile dai finanziamenti del PNRR, rappresenta un significativo miglioramento nella qualità dei servizi offerti ai cittadini e ai professionisti, in linea con gli obiettivi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello Unico per l’Edilizia o consultare il sito istituzionale del Comune di Varenna.