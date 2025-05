Il comune di Varenna propone una gita sociale a Lazise sul Garda

Alla scoperta del borgo di Lazise: il primo comune libero d’Italia

Trasporto offerto dal comune di Varenna, obbligatoria la prenotazione entro il 20 maggio

VARENNA – L’amministrazione comunale di Varenna organizza per fine mese, il 28 maggio, una gita in provincia di Verona. Esattamente nell’incantevole borgo di Lazise affacciato nella sponda sud orientale del Lago di Garda.

Lazise, è celebre per essere stato il primo comune libero d’Italia. Infatti l’imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, Ottone I, nel lontano 983 concesse l’autonomia ai lacisiensi per mantenere con loro dei buoni rapporti e per poterne sfruttare l’ideale conformazione territoriale del luogo per la difesa delle sue truppe. Il borgo, oggi, si presenta come un affascinante borgo medioevale reso vivace grazie al suo porto turistico e impreziosito di eleganti ville storiche che raccontano il suo passato.

L’iniziativa comunale rientra nell’ambito della convenzione con la società che gestisce il trasporto tra le frazioni del Comune di Varenna e Bellano. Il trasporto a Lazise sarà completamente a carico del Comune di Varenna.

La prenotazione della gita è obbligatoria e va effettuata entro il 20 di maggio presso l’info point di Varenna o al numero di telefono 3501573202, fino ad esaurimento posti e con precedenza ai residenti. Inoltre, per chi lo desidera è possibile pranzare alla trattoria “All’Ancora” con possibilità di scelta di un menù fisso a 20 euro oppure scegliendo i piatti dal menù “à la carte”.