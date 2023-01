Illuminazione pubblica a Colico: a inizio aprile i lavori di rinnovamento

Riqualificati 1724 punti luci in paese, che si alimenteranno al 100% da fonti rinnovabili

“Un rinnovamento nel segno del risparmio e dell’efficientamento, che presto diventerà una concreta realtà per i cittadini”

COLICO – A inizio aprile cominceranno i lavori per rinnovare l’illuminazione pubblica di Colico, la quale funzionerà con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. A essere riqualificati saranno 1724 punti luce presenti sul territorio, comprendenti l’illuminazione stradale, elementi d’arredo urbano e illuminazione monumentale, per un intervento complessivo pari a quasi 500 mila euro, a carico della società privata che si occuperà di realizzare l’opera.

A lavori conclusi, potrà essere ottenuto un risparmio energetico superiore al 68% e ridotti i consumi per più di 495.670,01 kWh, oltre che le emissioni, che saranno pari a 176, 21 tonnellate di CO2.

“Dopo aver perseguito con determinazione l’obiettivo strategico di acquisire la proprietà dei punti luce sul territorio comunale, siamo soddisfatti e orgogliosi di presentate il progetto di rinnovamento del servizio di illuminazione pubblica, che cambia nel segno del risparmio e dell’efficientamento – dichiara il sindaco Monica Gilardi – Rinnovamento grazie al quale funzionalità, innovazione tecnologica, maggiore sicurezza e risparmio diventano, per i cittadini, una concreta realtà”.

Gli fa eco Giuseppe Marchetti, assessore ai Lavori Pubblici: “Questo corposo ammodernamento dell’infrastruttura di illuminazione pubblica costituisce un tassello importantissimo del piano di efficientamento degli impianti tecnologici comunali. Recentemente sono stati installati accumulatori solari e resistenze elettriche per il riscaldamento dell’acqua al campo sportivo per massimizzare la resa dell’impianto fotovoltaico, è stato realizzato un impianto di termoregolazione evoluto all’auditorium e altre innovazioni sono in programma per il futuro”.

SERVIZIO DI SEGNALAZIONE

Per segnalare il guasto su uno o più lampioni è attivo un Call Center presidiato 365 giorni l’anno h 0-24 raggiungibile attraverso i seguenti canali:

mail: segnalazioni.colico@citygreenlight.com

numero verde: 800642120

APP: City Green App (disponibile per iOS e Android)

Per effettuare una segnalazione è necessario comunicare il nome della via e il numero del lampione o il civico esatto in cui reperirlo. Il numero del lampione è l’etichetta rossa composta da 4 o 5 cifre in verticale applicato a un’altezza di circa 2.5 metri da terra, in allineamento sotto il punto luce.

È inoltre disponibile e scaricabile la APP ‘CityGreenApp’ dedicata per sistemi iOS e Android, con la quale sarà possibile segnalare eventuali anomalie e disfunzioni dell’impianto.