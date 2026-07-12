Mandello. In 838 alla Traversata del Lario, vincono Venini e Soave

Spettacolo per la manifestazione simbolo dell’estate mandellese e firmata dalla Pro Loco

Quinta vittoria consecutiva per Venini nella 1,5 km

MANDELLO DEL LARIO – Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice all’edizione 2026 della Traversata del Lario, organizzata dalla Pro Loco di Mandello del Lario. Ben 838 i partecipanti, di questi, 418 hanno preso parte alla prova più impegnativa da 3 chilometri, mentre 420 si sono cimentati nella traversata da 1,5 chilometri.

La manifestazione si è svolta senza intoppi grazie a un’organizzazione impeccabile e alle condizioni ideali del lago. I partecipanti della gara lunga sono partiti dalla spiaggia della Darsena Falk di Mandello, mentre gli iscritti alla prova da 1,5 chilometri sono stati trasportati in barca fino a Onno. Partenza ufficiale alle ore 10.30, tra gli applausi del pubblico numeroso che si è radunato lungo la darsena e la passeggiata a lago.

Nella gara da 1,5 chilometri è arrivata la quinta affermazione consecutiva di Matteo Venini (In Sport Rane Rosse), che ha tagliato il traguardo in 19’50”. Alle sue spalle Marco Bonatti (Team Lombardia Master) in 19’59”, mentre il terzo gradino del podio è andato a Dawes Palmieri (In Sport Rane Rosse) con il tempo di 20’18”. Ad attendere il vincitore all’arrivo c’era anche il campione Leo Callone, che lo ha salutato e si è congratulato con lui.

Tra le donne successo per Greta Corti (In Sport Rane Rosse), prima in 20’11”, davanti alla compagna di squadra Viola Faggi (20’50”) e a Marta Lombella (In Sport Rane Rosse), terza in 21’12”.

Tra i protagonisti della giornata anche il giovanissimo Alex, appena 9 anni, che ha affrontato con entusiasmo la prova da 1,5 chilometri, raggiungendo il traguardo ancora fresco e sorridente tra gli applausi del pubblico.

Grande spettacolo anche nella gara da 3 chilometri, dove il successo è andato a Fabio Soave (Progetto Nuoto e Sport SSD), primo con il tempo di 42’21”. Piazza d’onore per Andrea Vergani (In Sport Rane Rosse), staccato di appena quattro secondi (42’25”), mentre Nicolò Antonio Casati (Team Lombardia Master) ha completato il podio in 42’38’‘.

In campo femminile la vittoria è andata a Silvia Preda (Team Lombardia Master), che ha concluso la prova in 49’34’‘. Seconda Camilla Montalbetti (Open Water Tribe) con 50’22”, seguita da Greta Guarneri, terza in 50’24’‘.

Tra gli iscritti alla manifestazione c’era anche il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, che al termine della traversata ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i volontari della Pro Loco per il grande lavoro organizzativo svolto. Fondamentale, come sempre, anche il supporto dei volontari OPSA della Croce Rossa, presenti lungo tutto il percorso per garantire la sicurezza degli atleti.

La mattinata si è conclusa con le premiazioni dei vincitori e dei protagonisti delle due prove, chiudendo un’edizione che ha confermato il grande richiamo della Traversata del Lario e la capacità della Pro Loco di organizzare un evento ormai diventato un appuntamento fisso per gli appassionati del nuoto in acque libere e simbolo dell’estate mandellese. L’appuntamento è già fissato al prossimo anno.