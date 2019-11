In Guzzi a Piacenza per il tesseramento onorario di Giovanni Rana

All’imprenditore veronese la tessera onoraria del club Moto Guzzi

Per la consegna è arrivato da Mandello anche il sindaco Riccardo Fasoli

PIACENZA – Una grande festa ricca di emozione, quella andata in scena sabato scorso nella sala del consiglio comunale di Piacenza in occasione della cerimonia di consegna della Tessera di Associato Onorario del Moto Guzzi The Club, al Cav. Giovanni Rana.

Il noto imprenditore veronese, patron dell’omonimo pastificio e grande amante della Guzzi, è stato accolto dai presenti che hanno gremito l’emiciclo comunale per l’occasione, con una calorosa ovazione ed un fragoroso tripudio, proprio come si conviene ad una star. Al centro della sala, ad attenderlo, anche il suo Guzzino con tanto di cesta in vimini e protagonista indiscusso, come il proprietario, della festa.

Una bella mattinata segnata dalla grande tradizione motociclistica italiana ed incentrata sul glorioso marchio Moto Guzzi che ha visto la presenza oltre a Rana, anche del Sindaco di Piacenza Avv. Patrizia Barbieri, del Questore di Piacenza Dr. Pietro Ostuni e la partecipazione del Sindaco di Mandello del Lario Riccardo Fasoli giunto appositamente per l’importante occasione.

Le importanti motivazioni che hanno spinto il Moto Guzzi The Club ad insignire Rana dell’importante onorificenza come ad esempio: “il grande amore che Giovanni Rana ha dimostrato nei racconti volti a valorizzare Moto Guzzi, attraverso la narrazione ricca di vicende umane che sono, a tutti gli effetti, un patrimonio comune da tramandare e da ricordare in particolar modo ai giovani. Siano esse, quindi, esempio e sprono al miglioramento umano, personale e sociale”.

L’invito al prossimo Motoraduno di Mandello

Riccardo Fasoli ha portato i saluti da parte di tutta la sua comunità, ringraziando per l’invito il Moto Guzzi The Club e ricordando come all’incirca nello stesso periodo, (era infatti il 21 Novembre del 2015), Giovanni Rana fu ospite a Mandello in occasione di un evento in ricordo dei record della Moto Guzzi ed in particolare di Roberto Patrignani, grande personaggio legatissimo all’Aquila di Mandello.

Fasoli ha poi sottolineato come cerimonie di questo tipo, siano una linfa vitale non solo per il ricordo della storia di Moto Guzzi, bensì per continuare a scrivere importanti pagine per il futuro. Sempre omaggiando la storia di Rana, Fasoli, ha voluto ricordare come a differenza di tutti gli altri motociclisti il Guzzista è tale perché va alla ricerca della sua moto e non ricerca mai a caso. Considerazione, quest’ultima, che ha scatenato un sentito applauso da parte di tutti i presenti.

Infine, il primo cittadino mandellese ha invitato tutti quanti all’importante appuntamento per i cento anni dalla fondazione di Moto Guzzi, (15/03/1921), che si terrà nel prossimo settembre 2021, ovviamente, a Mandello del Lario.