In occasione del Motoraduno Guzzi sospese le concessioni straordinarie di suolo pubblico

MANDELLO – L’Amministrazione comunale di Mandello del Lario informa che, in occasione del Motoraduno Internazionale Moto Guzzi che si terrà dall’11 al 14 settembre 2025, non saranno concesse occupazioni di suolo pubblico aggiuntive a favore di esercizi pubblici e attività commerciali.

La decisione è stata presa in considerazione della ridotta disponibilità di parcheggi dovuta ai lavori in corso nell’area della stazione, nonché delle criticità di viabilità già riscontrate durante l’edizione precedente. A ciò si aggiungono le problematiche relative alle subconcessioni commerciali, alle occupazioni della sede stradale e allo svolgimento di eventi non concordati, che hanno compromesso la fluidità del traffico veicolare e in particolare delle motociclette, oltre alla sicurezza della manifestazione.

“Nell’ottica di riportare il Motoraduno al suo vero spirito, quest’anno abbiamo scelto di sospendere le concessioni straordinarie di suolo pubblico. Una pausa necessaria per ritrovare l’essenza autentica della manifestazione e garantire una gestione più ordinata e sicura per tutti i partecipanti e residenti” commenta il Sindaco Riccardo Fasoli.