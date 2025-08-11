In tantissimi a Mandello per i fuochi d’artificio di San Lorenzo

Un vero e proprio successo per le iniziative legate al Santo Patrono

Il cielo di Mandello si è illuminato con lo spettacolo pirotecnico che ha fatto registrare il tutto esaurito

MANDELLO – Un vero e proprio successo, quello registrato nella serata di domenica a Mandello, per le iniziative legate al patrono San Lorenzo. Dopo le celebrazioni liturgiche della mattinata, fin dal pomeriggio il lungolago di Mandello si è riempito di persone per le numerose iniziative in calendario.

Complice anche il bel tempo, in tanti hanno passeggiato tra le bancarelle in piazza Garibaldi e hanno partecipato alle piccole gite sulle tradizionali “Lucie” con la presenza del gruppo folkloristico Firlinfeu “L’Allegra Brigata” in abiti tradizionali. I tavoli dell’oratorio di San Lorenzo si sono riempiti per assaggiare la buona cucina e, a fare da sfondo, la musica dal vivo con il liscio e i balli dell’Orchestra Grilli.

Pienone sul lungolago alle ore 22 quando il cielo di Mandello si è illuminato con i colori dello splendido spettacolo dei fuochi d’artificio sul lago. Una tradizione che chiude i festeggiamenti di San Lorenzo e che oggi anno richiama tantissime persone tra turisti e residenti.

(Per le fotografie si ringraziano: Luisella Aliprandi, Giuseppe Mastrolo ed Enrico Corti)