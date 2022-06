Partiti in solitaria dai loro paesi d’origine, i due ragazzi hanno attraversato il territorio di Mandello insieme

Sui loro canali social visibili alcuni scorci della cittadina, tra cui San Giorgio sul Sentiero del Viandante e il lungolago

MANDELLO – Ha fatto tappa anche a Mandello il viaggio di Nazario Nesta e Di Betta Simon Emilio, i due youtubers partiti per un cammino che li vedrà impegnati ad attraversare l’Italia e non solo trascorrendo le notti in tenda. A testimoniare il loro passaggio nel territorio mandellese nella giornata di ieri le riprese video e i contenuti postati sui loro social, dove si scorgono tratti del Sentiero del Viandante e della Chiesa di San Giorgio, oltre ad alcune vedute del lungolago come i portici e Piazza Italia.

Di origini friulane Di Betta e abruzzese doc Nesta, i due giovani hanno incrociato per pura coincidenza i loro passi, grazie alla passione in comune per il camminare. In questi giorni hanno percorso da Colico tutta la costa del ramo orientale del lago di Como insieme, ma prenderanno presto strade diverse.

Miliomillemiglia, questo il nome d’arte di Di Betta che già lo scorso anno ha percorso l’Italia in bici, punta infatti a raggiungere Finisterre attraversando il Cammino di Santiago, mentre Nesta ha in programma di arrivare in Portogallo passando per la Spagna con l’intento di transitarne i perimetri come già fatto due anni fa per la penisola italiana, di cui ha costeggiato i confini partendo dalla Puglia.

Molto discreti e attenti a non dare troppo nell’occhio, sarà difficile vederli campeggiare in aree molto frequentate, anche perché nei momenti di relax devono occuparsi indisturbati di montare i video e creare contenuti social da pubblicare quotidianamente per documentare ai followers la loro impresa.

Ringraziamo Luisella Aliprandi per le foto