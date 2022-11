Al via la campagna antinfluenzale a Mandello, Abbadia e Lierna

Un calendario condiviso per le vaccinazioni agli over 60

MANDELLO – Inizia la campagna antinfluenzale e le amministrazioni comunali di Abbadia Lariana, Lierna e Mandello del Lario, in collaborazione con i medici di famiglia (Dr. Ariasi – Dr. Bordoli – Dr.ssa Capra – Dr. Fumagalli – Dr.ssa Lafranconi Laura – Dr. Lafranconi Marino – Dr. Mili – Dr. Missaglia – Dr.ssa Passini – Dr.ssa Zucchi) hanno predisposto un calendario condiviso per le vaccinazioni.

Le somministrazioni saranno effettuate da mercoledì 9 novembre a sabato 19 novembre presso le sedi indicate nel calendario allegato (vedi qui) ovvero la sala di via Dante a Mandello e la sala civica di via Nazionale ad Abbadia.

La campagna, ricordano le amministrazioni, è rivolta esclusivamente alla persone che hanno più di 60 anni di età (nati prima del 31.12.1962)

Si raccomanda di presentarsi con abbigliamento comodo e adatto per rendere agevole l’esposizione di una spalla, portare e fornire all’ingresso la tessera sanitarie e di non accedere se con febbre o sintomi influenzali.