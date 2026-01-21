Intelligenza Artificiale, una serata di approfondimento a Mandello

Venerdì 23 gennaio in Sala Civica l’incontro con Pierluigi Redaelli

Obiettivo capire come l’IA sta cambiando lavoro, società e vita quotidiana

MANDELLO – L’Intelligenza Artificiale non è più un tema riservato agli addetti ai lavori, ma una realtà che incide sempre più profondamente nella vita quotidiana, nel lavoro e nei processi educativi. Proprio per offrire strumenti di comprensione e orientamento su una trasformazione tanto rapida quanto pervasiva, l’Amministrazione comunale di Mandello organizza una serata di approfondimento aperta alla cittadinanza.

L’incontro si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 21.00 presso la Sala Civica di via Dante Alighieri 47 e sarà condotto dal Pierluigi Redaelli, figura di riferimento nel panorama tecnologico e industriale italiano.

«Sarà un’occasione imperdibile per avvicinarsi a una tecnologia che sta modificando sempre più rapidamente il nostro modo di vivere e lavorare», sottolinea l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Doriana Pachera, evidenziando il valore divulgativo dell’iniziativa.

Nato a Merate nel 1949, Redaelli si è laureato in Fisica all’Università Statale di Milano, avviando poi una lunga e articolata carriera nel settore tecnologico e industriale. Dopo decenni di attività tra innovazione, ricerca e impresa, oggi, pur essendo in pensione, continua a essere un punto di riferimento per chi desidera comprendere l’evoluzione del mondo industriale e tecnologico degli ultimi decenni.

Il cuore della serata sarà dedicato a mostrare come l’Intelligenza Artificiale possa diventare uno strumento concreto e accessibile, capace di ridurre l’analfabetismo tecnologico e di offrire nuove opportunità anche a chi non possiede competenze tecniche specifiche. Attraverso un linguaggio chiaro e un approccio pratico, Redaelli accompagnerà il pubblico alla scoperta delle applicazioni dell’IA, spiegando come possa semplificare attività quotidiane e professionali.

Dall’assistenza virtuale alla creazione di contenuti, dai sistemi di apprendimento personalizzati fino alla trasformazione dei processi produttivi, l’Intelligenza Artificiale è ormai presente in numerosi ambiti della vita di tutti i giorni. L’incontro offrirà quindi una panoramica sulle possibilità offerte da queste tecnologie, ma anche uno spazio di riflessione sugli aspetti etici e sulle responsabilità legate al loro utilizzo, per promuovere un approccio consapevole e informato.

«Questo evento non è rivolto solo agli appassionati di tecnologia – aggiunge l’assessore Pachera – ma a chiunque voglia comprendere meglio i cambiamenti in corso e prepararsi al futuro».

Una serata pensata come momento di dialogo e conoscenza, per aiutare la comunità a orientarsi in una rivoluzione digitale che non riguarda più solo il domani, ma il presente di tutti.

