La Befana arriva in slitta e riempie piazza San Giorgio a Varenna

Dopo la benedizione nella chiesa di San Giorgio, festa nel pomeriggio in piazza

VARENNA – Un pomeriggio di festa e sorrisi ha animato il centro di Varenna, dove la Befana è tornata a far visita ai più piccoli arrivando, per l’occasione, a bordo di una slitta. L’iniziativa ha richiamato numerose famiglie, regalando momenti di condivisione nel cuore del paese.

Il programma ha preso avvio con la tradizionale preghiera e la benedizione dei bambini nella chiesa di San Giorgio. Al termine, la comunità si è spostata in piazza San Giorgio, dove l’attesa dell’arrivo della Befana è stata accompagnata da un clima di allegria e partecipazione. Grandi e piccoli hanno accolto con entusiasmo l’anziana signora, che ha distribuito dolciumi e piccoli doni a tutti i bambini presenti.

La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale, si è svolta interamente in piazza San Giorgio e ha rappresentato un’occasione di socialità per la comunità locale, confermando il valore delle tradizioni come elemento di aggregazione e di valorizzazione della vita del paese, anche in chiave di accoglienza per cittadini e visitatori.

Nel corso del pomeriggio non è mancato il ringraziamento dell’Amministrazione comunale a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento, con l’augurio rivolto a grandi e piccoli di un felice proseguimento dell’anno.