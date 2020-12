Il manufatto era utilizzato dall’aeronautica tedesca

La bombola era vuota e sarà acquisita dal museo di Perledo

PERLEDO – Si sono concluse le operazioni di bonifica svolte oggi, venerdì, nel comune di Perledo. Il residuato che è risultato non essere un ordigno, è verosimilmente una bombola d’ossigeno, probabilmente utilizzata dall’aeronautica tedesca.

Il manufatto, sottoposto a radiografia e risultato vuoto, sarà acquisito dal costituendo piccolo museo di Perledo, in modo da ricondurlo al contesto specifico dell’attività di estrazione mineraria della ex-cava, non più operativa ma rinomata per il prestigioso minerale estratto, il cosiddetto marmo nero di Varenna.