Certificato di eccellenza da Tripadvisor alla Greenway dei Patriarchi

Il percorso, alla portata di grandi e piccoli, era stato reso fruibile al pubblico nel 2016

VARENNA – Il famoso portale dedicato ai viaggiatori Tripadvisor ha conferito alla Greenway dei Patriarchi di Varenna il certificato di eccellenza, un titolo che il portale stesso dona a seguito di recensioni positive e buoni voti conferiti da parte degli utenti.

Nel 2016 la posa dei cartelloni per il pubblico

“Con orgoglio apprendiamo che questo itinerario, reso fruibile al pubblico attraverso la disposizione della cartellonistica avvenuta nel 2016, ha raccolto consensi tra i vari camminatori o semplici curiosi che, giunti a Varenna, amano poi scoprirne i dintorni attraverso passeggiate che si snodano lungo tracciati ricchi di scorci panoramici, specialità e rarità botaniche, e maestose ville pubbliche e private” il soddisfatto commento dell’Infopoint di Varenna. “Il 2019 per l’Italia coincide con l’anno del turismo lento e quindi quale occasione migliore di questa per avventurarsi lungo un piacevole percorso di circa 6 km a tratta che, dall’Imbarcadero di Varenna giunge fino alla frazione di Pino protesa in direzione sud da percorrere in famiglia, da soli, con amici e con bambini per una durata di circa 2 ore”.

Percorso per tutti

Un percorso alla portata di tutti, senza dimenticare le soste! Passando dal sentiero della Sorgente del Fiumelatte (al momento purtroppo ancora in secca, causa siccità) è infatti allestita un’area pic nic ben attrezzata con tavoli e panche in sasso. “Al momento – ricordando all’Infopoint – la Greenway è interrotta all’altezza del cimitero degli inglesi di Varenna a causa di un piccolo smottamento. La deviazione da prendere porta verso la sorgente di Fiumelatte da cui si ridiscende verso il borgo seguendo il sentiero che costeggia il letto del fiume verso il lago (tempo stimato 15 min circa)”.