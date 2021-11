La sede della Regione ospita la mostra sul centenario della Moto Guzzi

Il sindaco di Mandello: “E’ un marchio che rappresenta uno spaccato del nostro territorio”

MILANO / MANDELLO – Dopo aver fatto tappa durante l’estate in diversi comuni sul lago, ora la mostra fotografica itinerante sui ‘I 100 anni dell’Aquila’ arriva a Milano ospitata in piazza Città di Lombardia, sede della Regione, con accesso gratuito fino a venerdì 12 novembre.

Domani, venerdì 5 novembre, alle ore 17, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’evento. Interverranno il presidente Attilio Fontana e gli assessori Stefano Bruno Galli (Autonomia e Cultura), Guido Guidesi (Sviluppo economico), Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda).

Sarà presente anche una rappresentanza lecchese guidata dal sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli: “E’ sicuramente una bellissima chiusura per questa mostra e per il marchio Moto Guzzi che rappresenta non solo un’azienda ma uno spaccato del nostro territorio”.

L’allestimento (curato da Carlo Borlenghi, Carlo Zuccoli e Sara Vitali) è composto da 25 grandi pannelli con una selezione delle centinaia di foto storiche raccolte da Borlenghi e Zuccoli sin dagli anni ’70, e da 25 immagini di alcuni modelli storici di Moto Guzzi ambientati nei tratti più suggestivi del paesaggio lariano.