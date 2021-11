Torna a casa la mostra dedicata al Centenario Moto Guzzi

Allestita in piazza a Mandello, sarà visitabile per tutto dicembre

MANDELLO – Dopo aver girovagato per il lago tra Dervio, Bellano, Colico, Lecco, Malgrate ed essere stata esposta presso la sede di Regione Lombardia in Milano, la mostra dedicata ai 100 anni del marchio lariano torna a Mandello.

E’ stata allestita in piazza Leonardo Da vinci, dove, insieme alle installazioni luminose per il periodo natalizio, resterà per tutto il mese di dicembre.

“Un’attrazione in più per tutti, cittadini, turisti ed amanti del motociclismo – sottolinea il sindaco Riccardo Fasoli – – Una serie di immagini che parlano del passato glorioso delle corse, dei raduni, dello sport con l’altra faccia della mostra che invece ritrare i modelli che hanno fatto la storia inseriti nel territorio lariano, da Malgrate a Menaggio, passando per quel ramo del lago di Como.

Un ritorno a casa di questo progetto voluto dall’amministrazione Comunale, con il supporto di Regione Lombardia, da Carlo Zuccoli, Carlo Borlenghi e da Cinque Sensi editore. “Una realizzazione – conclude Fasoli – che è riuscita a riunire tutto il nostro territorio”.