In occasione del Centenario Moto Guzzi presentata la ristrutturazione dello stabilimento

Nuovi spazi fruibili al pubblico, albergo e ristorante e un design avveniristico

MANDELLO – Non poteva esserci occasione migliore dei cento anni di storia del marchio per lanciare il tanto atteso progetto: la ristrutturazione della fabbrica e del museo della Moto Guzzi a Mandello.

Un volto completamente nuovo per lo stabilimento e disegnato dall’architetto e designer statunitense di fama mondiale Greg Lynn. Si tratta di un progetto avveniristico, unico per stile e genere: un ambiente con spazi aperti e fruibili al pubblico.

“Sarà un centro di aggregazione della comunità, fondato su cultura, design e meccanica, con una spiccata attitudine green, propria del mondo contemporaneo – spiegano dall’azienda – Un’attenzione costante alla sostenibilità ambientale e all’uso efficiente delle risorse. I nuovi edifici saranno realizzati con l’utilizzo delle cubature esistenti, con una scelta di materiali improntata ad una forte attenzione a una efficiente gestione delle risorse energetiche, con impianti fotovoltaici e materiali ecosostenibili”.

La fabbrica andrà ad ingrandirsi nell’area che era stata liberata con le demolizioni negli anni scorsi ed è previsto un ampliamento della capacità produttiva, spiegano dall’azienda, “in linea con l’incremento costante della domanda di mercato, andrà ad affiancarsi a una concezione completamente nuova dell’impianto di Mandello”.

Il progetto prevede, insieme al nuovo stabilimento, nuovi spazi congressuali, destinati ad eventi interni ed esterni, oltre a un albergo e un ristorante che rendono completa l’offerta di accoglienza per visitatori attesi da tutto il mondo. I lavori saranno avviati entro il 2021, e saranno completati nella prima metà del 2025.

“Già nel 2016 la famiglia Colaninno mi aveva preannunciato che prima o poi avrebbero realizzato questo progetto e siamo felici che stia per succedere e in tempi brevi – ha commentato il sindaco Riccardo Fasoli – in questi mesi sono state messe le basi per questo progetto e anche il personale del Comune si è interfacciato con il progettista americano. La cosa bella di questo progetto è che l’interno della fabbrica sarà visibile in parte ai visitatori e che il cantiere non influenzerà l’attività dello stabilimento che potrà continuare a lavorare”.

Nell’occasione è stata mostrata in esclusiva mondiale, la nuova Moto Guzzi V100 Mandello. L’appuntamento per la presentazione ufficiale della nuova moto è per il prossimo 23 novembre al Salone Internazionale delle Due Ruote EICMA di Milano. Nel frattempo, nonostante il moto raduno sia stato ufficialmente annullato, molti guzzisti non hanno voluto mancare l’appuntamento annuale con Mandello.